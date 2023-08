Au collège Sainte-Marie de Mouscron, le 1er degré change de directrice

Un nouveau visage dans le bureau de la directrice donc, mais pas au sein de l’école. “J’ai toujours voulu être au service de la jeunesse, mais je souhaitais le faire de manière plus globale, en menant des projets, en réfléchissant avec une équipe, en amenant les jeunes vers un mieux. J’enseignais le français depuis 20 ans au collège Sainte-Marie et je suis ravie de commencer désormais en tant que directrice, avec une équipe que je connais ayant ses forces et ses faiblesses. Je sais que j’ai la chance de travailler dans une école avec un climat serein”, développe Mme Ledoux, maman de quatre enfants qui s’était préparée : “Lorsque j’ai envisagé le projet d’un poste de direction, j’ai réduit mon horaire de travail afin de profiter de mes enfants, car, si le projet aboutissait, je voulais être disponible”.

Une organisation qu’elle peut vivre avec sérénité. “Anne a bien préparé l’après-Anne ! J’ai énormément de chance de pouvoir débuter de cette façon-là…” La principale intéressée nous montre une farde bleue matérialisant les mots de sa successeur : “J’ai tenu un journal de bord, mois après moi, qui lui sera d’une bonne aide !”

Cette Tournaisienne en partance ayant toujours le bon mot rajoute : “Je ne quitte pas ma fonction dégoûtée, mais tout simplement parce que j’ai l’âge ! J’ai longtemps été professeure à Tournai avant d’assurer des animations pédagogiques. J’y ai appris énormément, mais j’en avais fait le tour. En côtoyant les directions, j’ai eu envie de l’être moi-même plutôt que de rester au balcon !”

Elle ne sait pas encore à quoi sa retraite sera occupée. “Je veux retrouver quelque chose ayant du sens !”, avant de conclure en regardant dans le rétroviseur : “C’est un beau métier. On peut impulser des actes et insuffler un état d’esprit ! Ce qui me manquera le plus, c’est le contact avec mes élèves. Mon bureau n’était jamais fermé…”