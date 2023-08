Et jeudi soir, des trombes d’eau sont effectivement tombées sur le territoire mouscronnois. Mêlée à des éclairs ininterrompus, la pluie était tellement dense que la visibilité fut très limitée. Un véritable mur !

Dans la foulée, on a pu voir les pompiers du côté du Tuquet, de l’avenue de Rheinfelden, du cimetière du Mont-à-Leux, de la Marlière…

Ils ont notamment été amenés à déployer la grande échelle à côté du cinéma pour un mur mitoyen protégé par des ardoises suscitant des inquiétudes.

Il a fallu déployer la grande échelle dans le haut de la rue de la Marlière, impliquant une déviation aisée par le parking du cinéma ©ÉdA

Ils sont aussi passés par le quartier de la gare ou encore la rue du Bois.

Les pompiers hurlus en intervention à la rue du Bois, au Mont-à-Leux. ©ÉdA

Le Domaine de la Blommerie fait aussi partie des endroits où l’eau est montée fortement.

Le parking du Domaine de la Blommerie s’est tout simplement mué en véritable lac. ©EdA

Les secours ont également été appelés à la rue Henri Duchâtel ainsi qu’à Luingne.

Il nous est encore revenu une inondation sur l’interminable chantier de la rue du Marquis d’Ennetières.

Les riverains ont diffusé progressivement leur désarroi sur Facebook… La solidarité a notamment été exposée au Delta où des petites mains courageuses ont raclé l’eau.

Du côté de Résidence Amadéus, c’est une partie de la plateforme d’un passage entre deux blocs, côté avenue de Rheinfelden, qui a cédé.

L’eau s’est infiltrée à la résidence Amadéus, faisant tomber une partie du plafond. ©ÉdA

Léon dans le pétrin… pour la 7e fois !

Les égoûts ont saturé, plusieurs taques ont sauté dans la ville. ©EdA

Au croisement des rues Royale et Léopold, la boulangerie Léon est dans le pétrin a été inondée… pour la 7e fois ! La conduite sous terre étant trop étroite, la taque d’égout a tout simplement sauté entre la boulangerie et la pharmacie, et ce sont les riverains qui l’ont remise. Malheureusement rodée, des planches furent posées à l’une des portes pour limiter les dégâts mais des infiltrations sont quand même à déplorer.

"Des travaux ont été faits dans la rue mais, une fois de plus, rien n’a été fait pour la problématique de cet égout", s’agace le voisinage ayant déjà interpellé la Ville.

À noter que les pompiers se sont aussi rendus du côté d’Herseaux mais que les inondations ne se sont pas forcément produites aux points d’inondation habituellement impactés, notamment au carrefour de la boulangerie Philippe.