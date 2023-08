Dottignies : Jonathan a fait le tour du mont Blanc en 7 jours

”J’adore les défis !”

Après une certaine pratique, l’envie de se lancer un défi a émergé : du haut de ses 34 ans, le Dottignien a décidé de faire une boucle balisée autour du plus haut sommet de l’union européenne : le “GR Tour du mont Blanc”, soit le sentier de grande randonnée entourant le massif. “Petit, j’allais beaucoup à la montagne, en Autriche, avec mes parents. L’an dernier, j’y suis retourné, notamment pour réentendre la cloche des vaches ! En janvier dernier, j’ai finalement décidé de faire mon premier trek et donc mon premier GR. Pourquoi celui-là ? Plutôt que de faire un bout de chemin, je voulais effectuer une boucle complète, avec la possibilité d’être fier d’avoir pu la parcourir entièrement.”

Jonathan a vécu les quatre saisons en un périple! ©Jonathan Van Houtte

Première virée “sérieuse” a signifié premier sac auquel il a fallu réfléchir dans les moindres détails. “J’ai fait beaucoup de recherches à propos du matériel comme la tente, le sac de couchage, le réchaud… J’ai pesé chaque élément pour avoir un sac le plus léger possible, passant de plus de 20 kg initialement à 14,5 kg.” L’occasion d’emporter notamment la nourriture lyophilisée américaine hyperlégère dont nous expliquions, voici un mois, que la société hurlue GDM Food en était la revendeuse.

C’est sans sa femme ni ses deux enfants de 5 et 10 ans “en vacances en Espagne avec leurs grands-parents” que Jonathan a pris la direction de son challenge personnel en ce mois d’août. “J’ai un côté voyageur, on a fait de grands voyages en famille mais je voulais réaliser ce GR en solitaire, pour faire le vide. Ma femme travaillait et elle a su se montrer très conciliante, ce n’était pas comme si je faisais la fête toutes les nuits à Ibiza ! J’avais le temps, j’avais décidé d’avancer à mon rythme. J’avais prévu de parcourir ce GR en 8 à 9 jours mais je l’ai terminé en 7 jours. J’ai eu toutes les saisons, me retrouvant sous le soleil comme sous la pluie ou la neige ! Pour y parvenir, je parcourais 25 kilomètres par jour, en moyenne, marchant parfois jusqu’à 34 kilomètres en me basant uniquement sur mon topoguide, pas de GPS ! Tous les soirs, je préparais mon parcours du lendemain…” En chiffres, son périple correspond à “184 kilomètres parcourus, avec 11 000 mètres de dénivelé et 2,5 kg de perdu !”

Sous ses airs de marche, ce GR n’est pas accessible à tous. “La démarche est intéressante car on prend connaissance de son corps, à savoir quand on doit s’arrêter, quand il faut prendre de l’énergie… C’est accessible à tous les randonneurs mais il y a des ascensions compliquées. Je ne vois donc pas Monsieur et Madame Tout-le-Monde le faire.”

Des paysages à couper le souffle. ©Jonathan Van Houtte

En solo mais en partageant

Ce professeur de menuiserie au collège technique Saint-Henri de Mouscron a eu l’occasion de voir des spots magnifiques. “Comme mes proches et mes amis, mes élèves ont d’ailleurs pu me suivre : chaque jour, quand je faisais une pause, je prenais un moment pour publier une story afin de raconter comment se passait mon isolement face au mont-Blanc, mon ascension le 2e jour sous la pluie qui m’a détrempée, les paysages sous le soleil… J’ai eu d’excellents retours et si, en plus, ça peut en plus donner le goût de l’aventure à mes étudiants de 6e, c’est tant mieux ! Pour ma part, c ’était mon premier GR mais pas le dernier !” assure Jonathan.

”Maintenant que je l’ai vécu, que je sais comment cela fonctionne, mon objectif pour l’an prochain serait de faire le GR10, traversée d’approximativement 950 kilomètres reliant l’Atlantique à la Méditerranée. Cela signifiera 30 à 40 jours de randonnée !”