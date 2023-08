Le corps du meurtrier présumé de Youness repêché dans la Lys à Comines

Selon le journal La Voix du Nord et des sources policières françaises, le corps repêché serait bien celui du meurtrier, un Houplinois de 19 ans, défavorablement connu des services de police et de la justice pour des faits de stupéfiants, vol, agression ou cambriolage. Il était sous le coup d’un mandat d’arrêt européen et activement recherché de chaque côté de la frontière, d’autant plus que l’arme n’avait pas été retrouvée sur les lieux du crime.

À 18 h 20, le pont-frontière a été rendu à la circulation et le dispositif policier a été, en grande partie, levé.

Par ailleurs, la famille organise une marche blanche en hommage à Youness le mercredi 30 août. Rassemblement à la cité Geuten où il résidait, à 17 h 30, pour un départ prévu à 18 h en direction des écluses de Comines où aura lieu un lâcher de ballons. Quant à la cagnotte Leetchi mise en place afin de payer les frais d’enterrement, elle a déjà dépassé les 5 000 €.