'Golden Kids Days' à Comines pour soutenir les enfants atteints du cancer

L’une des ambassadrices de ce projet local est donc Sabrina Leturcq : “J’ai rejoint Octobre rose l’an dernier. J’ai accepté d’être l’ambassadrice du projet avec Cindy. Cela nous touche d’autant plus quand on est maman. Cela peut arriver à n’importe qui. Nous voulions quelque chose de semblable à la marche d’Octobre rose avec les enfants. En rendant cela plus ludique grâce à une chasse aux trésors, tout en solidarisant le plus possible de personnes”.

”Petites et petits pirates”

Ce samedi 2 septembre, au marché couvert de Comines, l’après-midi de sensibilisation et de soutien aux cancers pédiatriques sera placé sous le thème “petites et petits pirates”.

Cela commencera dès 13 h 30 par une chasse aux trésors en petits groupes dans le parc des Prés de la Lys (participation de 3 € par enfant).

En plus, différentes activités seront proposées comme Just dance sur Wii, danses avec Com’in the Move et Zumba Arabesque, château gonflable, jeux anciens, grimages ainsi que des stands du Télévie, de Bibliolys, de l’Athénée Royal de Comines et l’aide du Rotary Club de Comines.

Sur place, il y aura un bar et de la petite restauration avec la présence de Jack Sparrow des Pirates des Caraïbes !

”Ce sera l’occasion de rendre à hommage à Timoty qui nous a tous marqués tout en fédérant les associations de Comines, en étant plus unis dans les actions” ajoute Arnaud.

Le rendez-vous annuel d’Octobre Rose est, lui, fixé au samedi 7 octobre dès 11h à l’Athénée de Comines avec de très diverses activités.

