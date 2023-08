Mouscron : la ducasse du Petit Courtrai, c’est (aussi) ce week-end

”Je suis né au Petit Courtrai et j’ai grandi avec ceux qui ont fait cette ducasse : Charles, Henri… C’est naturel d’avoir poursuivi leur travail car j’aime tout simplement voir les gens heureux. Si je peux le faire de cette manière, ça me fait plaisir, d’autant que le Foyer de l’amitié est comme ma seconde maison !” En sa qualité de vice-président, l’homme s’est encore coupé en quatre afin de concocter le programme “mais je peux le faire en ayant une bonne équipe autour de moi, ils sont une vingtaine de bénévoles, avec la chance d’en voir certains proposer d’eux-mêmes leur aide. Une denrée rare !”

Des rendez-vous qui iront au profit des enfants

Le samedi, la journée commencera par “une brocante, de 6 à 17 h, dans les rues du Front, de la Pinchenière, de la Martinoire, de l’Église et des Chasseurs. C’est sur inscription mais on s’attend encore à avoir des demandes le jour même. Il devrait y avoir entre 70 et 80 vendeurs”. Gratuit pour les riverains et 5 € pour les extérieurs.

Parmi les nouveautés, “il y a le marché artisanal prévu durant les deux jours, de 10 à 17 h, dans le jardin du Foyer de l’amitié. Après une tentative timide, l’an dernier, elle s’installe concrètement ! On aura essentiellement des vendeurs locaux mais on en aura aussi qui viendront de Liège pour proposer du monoï : ils sont déjà venus l’an dernier et s’y étaient bien plus !”

Point de ducasse de quartier sans ambiance musicale ! “Depuis plus de 35 ans, je fais confiance à l’Orchestre Sébastien ! Il sera toujours là, toute la journée, durant les deux jours. Le samedi, il y aura aussi Fabrizio Zeva en concert à 20h et, le dimanche, à 15 h, Chris Helena”.

M. Rousmans précise encore qu’il y aura pêche aux canards, château gonflable, assiette apéritive, sandwichs et, “en guise de première, des gaufres de Liège”.

Comme toujours, les bénéfices de ces deux jours denses iront à destination des enfants du quartier, pour assurer des fêtes généreuses à l’occasion de la saint Nicolas et de Pâques.

D’autres rentrées via les carteux et un spectacle

Il précise enfin que d’autres aides sont mises en place à destination des enfants et encourage d’ailleurs ceux qui le souhaitent à s’engager dans deux initiatives particulières : “Tous les mardis après-midi, dès 13 h, les carteux peuvent se retrouver pour manille et belote à notre Foyer de l’amitié. C’est aussi géré par l’ASBL du Petit Courtrai.

Par ailleurs, les bénéfices du spectacle “Silence, on tourne !” joué par l’Atelier du Moulin Ruche, le 20 octobre, à 20 h, au Foyer de Dottignies, reviendront aussi à notre ASBL”.

Foyer de l’amitié : 55, rue de la Martinoire, à Mouscron. Infos : 0477 182 021 – 0474 433 124