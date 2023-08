Un Cominois a violé sa demi-sœur et sa belle-sœur : “il ne contrôle pas ses pulsions”

Aux côtés de la victime, la sœur et la femme de l’agresseur. Cette dernière a raconté les faits à sa propre mère, qui elle-même s’est inquiétée pour sa seconde fille, bien plus jeune, Fiona (prénom d’emprunt). En révélant les faits à la cadette, celle-ci a confié qu’elle avait subi des faits similaires par le même individu, de ses 11 ans à ses 16 ans.

Il assouvissait ses pulsions

Sept mois après l’intervention policière, l’agresseur a comparu devant le tribunal correctionnel de Tournai. Il doit répondre des faits de viols et d’attentats à la pudeur sur sa demi-sœur et sur Fiona. Bien qu’il reconnaisse avoir commis ces abus, l’homme reste stoïque, “Je n’ai pas d’explication à apporter “, avoue-t-il lors de l’instruction d’audience.

Selon l’expertise psychiatrique, le prévenu, en plus d’avoir une personnalité fragile et probablement un trouble de la personnalité border line, a de gros besoins sexuels et n’hésite pas à assouvir ses pulsions avec la première personne qui est à sa portée. “Je ne suis pas d’accord avec les experts” a précisé l’individu sans apporter davantage d’explications à ses agissements.

”Il connaît les impacts”

”Monsieur s’en veut et il a honte. Il a été lui-même victime d’abus sexuels quand il avait 12 ans et il a reproduit ce qu’il a subi. C’est parce qu’il connaît les impacts de tels actes qu’il regrette si amèrement, assure son avocate. Sur le moment, il ne sait pas contrôler ses pulsions. Il s’est rendu compte de ce qu’il faisait quand sa demi-sœur a commencé à pleurer. Il a arrêté aussitôt “.

Son avocate plaide en faveur d’un sursis probatoire, afin que son client bénéficie d’un suivi psychologique comme il est recommandé par les experts. La substitut du procureur du roi, quant à elle, a requis 7 ans de prison.

Des mesures d’éloignement

Détenu depuis le 31 janvier et en instance de divorce suite à ses agissements envers sa belle-sœur et sa demi-sœur, l’homme ne peut plus retourner à son domicile en raison de la présence des deux enfants de sa future ex-femme. L’avocate a assuré que Monsieur pourrait retourner chez sa mère s’il venait à sortir de prison.

Sa sœur, ses deux victimes ont demandé une mesure d’éloignement.

Le jugement interviendra le 28 septembre.