Quatre ans et demi plus tard, la déception est à la hauteur des ambitions de l’époque et des moyens déployés pour y arriver. "Le sentiment qui prédomine aujourd’hui, c’est surtout une immense frustration", confie Jean-Louis Verbaert.

Aujourd’hui, Frédéric a quitté le navire et repris un boulot plus conventionnel. "Il est dégoûté du traitement réservé aux indépendants depuis le début de la crise sanitaire", poursuit Jean-Louis. "Moi, je suis resté parce que je ne me vois pas abandonner maintenant. Je dois être un peu fou, mais on a mis trois ans et demi à développer un jeu. Je ne sais pas si on pourra exporter et exploiter ce concept ailleurs. Mais ce ne sera probablement plus en Belgique. Et certainement pas en Wallonie picarde", précise l’aîné des frères Verbaert.

De Virtual Cabs…

Jean-Louis se bat pour récupérer la propriété intellectuelle de tout ce que Virtual Park a créé depuis six ans. Une fin dans l’indifférence presque générale.

L’aventure avait commencé modestement dans le centre-ville de Tournai par le biais de Virtual Cabs en 2017. "C’étaient des cabines et la surface était assez modeste", se souvient notre interlocuteur.

Rapidement, le concept séduit et conforte les frères Verbaert dans leur ambition de s’étendre. Restait encore à trouver une terre d’accueil. C’est à Mouscron qu’ils s’installent et qu’ils ouvrent Virtual Park, en mars 2019. "On aurait pu encore se perfectionner si on avait eu des investisseurs. Mais on ne pouvait plus se permettre d’attendre."

La première année est plus que satisfaisante. Virtual Park accueille près de 30 000 visiteurs entre mars 2019 et mars 2020. Puis patatras ! Le coronavirus, le confinement et tout est à refaire. "La première année, on a tatônné. Logique pour un secteur aussi exigeant que la réalité virtuelle. On comptait vraiment sur la deuxième année pour confirmer le bon démarrage et atteindre 60 000 entrées."

… à Virtual Park

Il n’y eut jamais de confirmation. Les mesures sanitaires et la crise de l’énergie plombent les chiffres de fréquentation de Virtual Park. "On a jamais retrouvé plus de 15 000 visiteurs par an. Autant dire que ce n’était pas tenable. "

Jean-Louis Verbaert ne néglige pas l’impact de la crise sanitaire sur son outil naissant. Mais ce qu’il reproche le plus aux autorités, ce n’est pas la gestion de la crise. "C’est l’après covid. On nous avait promis un plan de relance ambitieux. Le secteur du loisir attend encore que le Gouvernement wallon concrétise ce plan. C’est trop tard pour nous, mais ce n’était surtout que de vaines promesses."

Dans la rue des Bengalis, ce n’est pas seulement le parc de loisirs qui ferme, c’est aussi le centre de recherche et développement. "Mon métier, ce n’est pas tenancier d’un parc de réalité virtuelle. C’est ingénieur. Virtual Park était aussi un incubateur au développement de la réalité virtuelle. Aujourd’hui, tous les pays ont saisi l’importance du secteur. La VR décolle en Allemagne, aux Pays-Bas ou en France. Pas en Belgique, c’est un fait. EVA, l’arène d’Esport virtuelle qui cartonne un peu partout grâce à After-H (le jeu multijoueur prend place dans un monde post-apocalyptique) a été développé ici. Tous ces éléments nous laissent un goût amer. L’impression de n’avoir jamais pu exploiter Virtual Park à son maximum", conclut Jean-Louis Verbaert.

Le bâtiment sera mis en vente aux enchères. Quant au seul frère Verbaert encore aux manœuvres, il avoue n’avoir "rien à jeter de l’expérience " et ne baissera pas les bras.