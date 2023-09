Dès l’annonce de l’inauguration du bâtiment emblématique du centre-ville, ils furent nombreux à s’inscrire pour participer aux visites guidées organisées pour l’occasion. Il y avait tant de demandes qu’il a fallu ajouter des séances.

C’est ainsi que de nombreux visiteurs ont pu suivre les explications de Marie-Joëlle Pollet, de la société des guides, qui a retracé l’historique du monument.

De la pierre de Tournai

1886, la population est en plein essor. Le conseil communal décide de la construction d’un nouvel hôtel de ville. Pour cela, un appel à projets est lancé, auquel prennent part 22 architectes dont Victor Horta. C’est celui de l’architecte brugeois René Buyck qui est retenu, dans le style néogothique, très en vogue à l’époque. Il est construit avec des matériaux régionaux : pierre bleue de Tournai, pierre blanche de Crazannes, brique rouge, fer forgé, bois. Le bâtiment administratif sera inauguré le 13 juillet 1890.

Dès l’entrée, via la Grand-Place, les visiteurs sont surpris par la luminosité de l’espace donnée par l’extension vitrée à l’arrière de la bâtisse.

La frise rénovée représente les neuf provinces belges. Lors de sa construction, Mouscron dépend de Bruges chef-lieu de la province Flandre-Occidentale. Il y a 60 ans, en 1963, la ville est rattachée à la province de Hainaut.

Dans la salle des mariages, un parquet remplace le tapis rouge imprimé des armoiries. L’on retrouve les peintures murales réalisées par Ernest Cracco, artiste peintre mouscronnois. Il a représenté quatre confréries : les maçons, les tisserands, les peintres et bien sûr, les brasseurs.

À gauche en entrant dans la salle, l’on remarque les armoiries de Mouscron. Elles ont été cédées en 1676 par la famille des comtes Basta. Mais ce n’est qu’en 1991 qu’elles sont reconnues officiellement comme blason de la ville de Mouscron.

Au terme de la visite, quelques visiteurs ont la nostalgie de l’ancien bâtiment. Toutefois, de l’avis général, les rénovations plus que nécessaires sont réussies.

De la poésie, du cirque, de la musique, le spectacle féerique et aérien présenté à l’occasion de l’inauguration de l’hôtel de ville rénové a rencontré un vif succès. Pendant plus d’une demi-heure, le public en a eu plein les yeux. Le show évoquait l’histoire de l’édifice dans lequel se déroulent à nouveau les mariages. L’histoire faisait allusion à l’union entre le citoyen et sa ville. Les artistes déambulaient parmi la foule et virevoltaient dans les airs. Par ce mariage-spectacle féerique, les musiciens, les danseurs, créatures animalières sorties de contes de fées et pour finir les anges gardiens descendant du ciel ont offert protection, énergie positive et bonheur à la ville et à ses citoyens. À l’issue du spectacle gratuit, les commentaires étaient positifs : une très belle réalisation, une véritable performance artistique, un tableau incroyable, c’était véritablement très beau, magique. D.R.