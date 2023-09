Mouscron: le centre Marcel Marlier, papa de l'héroïne Martine, a fait peau neuve

Un fameux lifting vient donc d’être réalisé, à concurrence de 50 000 €. Il a été confié, en grande partie, à la firme Ocular, à la pointe de la technologie et qui se chargera aussi de la maintenance, ce qui garantira une intervention rapide dès le moindre souci. Quatre tablettes et écrans ont été changés ainsi qu’un media player. Les équipements électriques et les systèmes audio ont été reconfigurés. Les ateliers communaux se sont chargés de la peinture et de la restauration du mobilier et des éléments de décor.

Forts de l’expérience acquise, les gestionnaires du site y ont apporté des nouveautés que nous a présentées la directrice Maude Vancoppenolle: "Nous disposons d’un logiciel de billetterie plus performant et de filtres solaires sur les vitrages, pour atténuer les pics de chaleur et préserver les pièces de collection. Nous avons étoffé notre mini-garde-robes de Martine et ajouté des vidéos. Sept antennes wifi assurent désormais l’accès Internet libre à tous, des visites guidées en néerlandais sont aussi possibles. Nos activités scolaires sont reconnues, dans le cadre du pacte d’excellence, comme des parcours d’éducation culturelle et artistique. On obtiendra aussi sous peu le label Access-i grâce à des améliorations dans l’accueil des personnes à besoins spécifiques: ouverture automatique des portes, mise aux normes des toilettes, système de dépose minute dans la cour. Pour les malvoyants: aide vocale dans l’ascenseur, adaptation des rampes d’escaliers et création de panneaux et livres en braille."

Si tout cela génère un coût, les responsables ne regrettent pas d’avoir misé sur les jeux et l’interactivité dans la mesure où les enfants sont demandeurs. Cela place aussi ce musée dans la modernité et en fait un lieu d’intérêt touristique. On y vient, en effet, de plus en plus loin, de France et de Flandre, et pas seulement les enfants. Les adultes trouveront en effet leur compte avec de nouvelles vitrines murales et un éclairage scénographique afin de mettre en valeur les dons reçus régulièrement et qui prouvent que la population adhère à la démarche. Un ancien élève de Saint-Luc a ainsi offert des dessins originaux, réalisés par Marcel Marlier, dans le cadre de ses cours. Un disque d’or de Marie-Christine Barrault racontant des récits de Martine ou la statue d’argile de Martine et Patapouf, qui a servi d’ébauche au bronze réalisé en 2004 par André Surquin, trônent désormais en bonne place.