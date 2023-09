Hérinnes : le Vignoble de la Fleur de Lin propose une autocueillette

Depuis 2019, Pascale de Pourcq, son mari, Jean-Paul Vandenberghe et leurs deux fils, Loïc et Boris, se sont lancés dans la culture viticole et produisent leur propre vin pétillant depuis l’an dernier. Cette semaine, la partie de leur vignoble de la "Fleur de Lin" située à Hérinnes, s’ouvre au public pour une autocueillette. Deux rangées de vignes sont destinées au raisins de table, le muscat bleu (noir) et du palatina (blanc), ce qui a pu ravir les visiteurs de la région, venus parfois en vélo, couper quelques grappes.