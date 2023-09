Prendre le temps de se dire au revoir

”En effet, ce sera une pause dans la vie de la MJC puisque le bâtiment MJC va être rénové. Entracte, c’est la fête de fermeture avant rénovation. Les équipes du Centre culturel et les associations ont quitté la MJC en août 2020. Comme les travaux sont planifiés pour début 2024, on va quitter le théâtre. On voulait avoir une journée de fête mais aussi familiale, commémorative, précise Nadine Beerlandt directrice du Centre culturel. Ce bâtiment a marqué la vie des Cominois. Le Centre culturel continue ses activités en décentralisation, en mode nomade pendant plusieurs années comme à l’Arsenal”.

”La maléciction de l’architecte”

En compagnie de Nadine, nous allons découvrir le programme de ce samedi 23 septembre (à voir en détail sur leur site). Dès 10h aura lieu, par groupes de six, un escape game proposé par Carla de fun@Comines “la malédiction de l’architecte” qui fait que le personnel ne peut plus faire ses tâches normalement. “Ce sera accessible dès le jeudi 21 et le vendredi 22 en soirée ainsi que pour les écoles aussi bien en français qu’en néerlandais. La réservation sur le site est souhaitable”.

Le samedi 23 dès 9h, une ligne du temps interactive en version papier va parcourir l’étage de la MJC. “Elle est déjà accessible sur facebook la ligne du temps de la MJC. Le public est invité à écrire ses meilleurs souvenirs passés à la MJC”.

A travers divers ateliers, le public pourra dire des choses : atelier d’expression en 3D à 11h et à 16 h, des ateliers pour enfants : empreintes de la MJC (11 h) et collages (14 h) ainsi qu’un atelier photos avec smartphone (16 h). Dans le foyer, un point-info où vous pourrez profiter de réduction sur la billetterie de la saison.

Comprendre les travaux à venir

De 11h à 12 h, la coopérative d’architectes “La Générale” présentera les grandes lignes des travaux à venir : “Cette rénovation de plusieurs années va impacter l’ensemble du bâtiment MJC qui ne laisse personne indifférent. La Générale va situer la MJC dans son contexte architectural appelé modernisme qui a marqué les années 60/70”. Au niveau restauration, il y aura des assiettes froides et des crêpes pour les projets des pionniers. Le midi, il y aura l’animation musicale du Brass Couss Band. À la bibliothèque de 15h à 17 h, JLB Riddim va ambiancer le lieu avec du reggae urbain festif. Dès 17h le Condor (le conseil d’orientation du Centre culturel) et la ligue d’impro cominoise vont proposer une vente aux enchères d’une dizaine d’objets emblématiques de la MJC avec des affaires conclues “Le but n’est pas de se faire de l’argent mais de passer un moment drôle avec des objets qui ont fait la particularité de la MJC pendant 46 ans”. Le tout va se terminer en musique avec la fanfare déjantée Jukepop bien connue à la braderie de Lille et un final de folie avec les différents DJ’s également bien connus de nos ducasses.

cccw.be