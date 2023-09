Mouscron : dès 5 heures, Greg sert le petit-déjeuner à l’Heure de table… Avant de proposer le casse-croûte du midi

Aussi des pistolets

Ses préparations gourmandes ne sont pas étalées dans des classiques baguettes blanches. Deux choix s’offrent aux visiteurs : soit un juste milieu entre la baguette aux allures délicieusement rustiques et la ciabatta à 4 €“avec ou sans crudités fraîches”, soit le pistolet rond tellement belge à 2,50 €, petit format oblige ! “Je ne voulais pas faire comme dans toutes les sandwicheries, avec un seul pain. Je vais étoffer prochainement l’offre repas avec des salades, des plats froids et des plats à réchauffer soi-même, je ne vais pas faire du chaud à emporter, continue cet ancien libraire heureux de pouvoir remettre un pied dans le commerce après une parenthèse peu épanouissante dans l’administration mouscronnoise. J’ai été libraire à Hérinnes et, quand on a été en commerce, on se rend compte que c’est difficile de ne plus être en contact avec la clientèle…”

Il est 5 heures, Mouscron s’éveille…

Parce que le commerce est prolongé à l’arrière par le domicile privé et puisque Greg est debout aux aurores pour cuire ses pains, il ouvre très tôt la porte de L’Heure de table ! “L’avantage de vivre sur place est que c’est ouvert à partir de 5 heures. Dès ce moment-là, je sers du café, des pains au chocolat et des croissants !”

Les premiers retours le rassurent puisqu’ils sont unanimement positifs. “Je ne vise pas forcément les écoles proches car elles assurent ce service, avec des prix moindres du fait de la grande quantité. Je vise plutôt la clientèle de passage. Elle se dit heureuse de trouver une sandwicherie, cela lui manquait visiblement sur ce trajet entre la gare et le centre-ville. Cette partie-ci de la rue est commercialement calme et c’est pourtant un bon emplacement avec, en plus, des zones bleues devant.”