24H en course libre de Mouscron : l’Hurlubus ramène les jeunes à la maison

" On a des calicots, des vestes, des petits spots: on est bien visibles ! Et même si les Hurlubus sont en route, une personne sera toujours présente sur place pour que les jeunes puissent attendre leur retour en étant accompagnés, explique Julie Baelen, employée au sein du service Jeunesse de la Ville, qui gère ce système de navettes.

"Notre public cible, ce sont les jeunes jusque 25-26 ans. Car la raison d’être de l’Hurlubus est de permettre à ceux-ci de rentrer en toute sécurité chez eux, sans que leurs parents aient besoin de ressortir.

On dépose chaque personne devant sa porte, dans le Grand Mouscron uniquement, pour le tarif de 1 €. Bien sûr, le temps de reconduire 8 jeunes, cela peut parfois prendre 30 voire 45 mn, précise Julie. Il faut souligner que L’Hurlubus n’est donc pas un bus pour jeunes alcoolisés ! Il nous est d’ailleurs déjà arrivé de ne pas prendre la responsabilité de transporter un jeune homme en état d’ébriété: dans ce cas-ci, on a appelé les parents. "

Le samedi soir uniquement

Cette année, pour les 24 H, les trois mini-bus ne raccompagneront les fêtards que le samedi soir. "On a constaté qu’on transportait peu de monde – une dizaine de personnes l’an passé – lors de la soirée du vendredi qui se vit davantage en famille, souligne Julie. On ne peut raisonnablement pas mobiliser du personnel pour un si petit nombre… "

Au volant des Hurlubus, c’est en effet l’équipe du service Jeunesse que l’on retrouve.

"En février-mars, on connaît leurs dates de sortie sur l’année et on se répartit ces dernières. On travaille beaucoup avec les mouvements de jeunesse. En 2022, nous avons assuré ce service lors de 6 événements", indique Julie, qui conclut: "Nous n’avons jamais rencontré de soucis au sein de nos Hurlubus. "