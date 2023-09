Le festival des Hurlus Berlus souhaite "placer Mouscron sur la carte des festivals des arts de la rue"

Originaire de la Cité des Hurlus, Cédric Monnoye y reprend ses quartiers régulièrement. Il est à l’origine du spectacle lors du week-end inaugural de l’Hôtel de Ville, le 16 septembre. Il sera de nouveau aux manettes d’une festivité qu’il veut voir concurrencer les gros événements qui donnent à l’art de rue ses lettres de noblesse. Dans le collimateur de Cédric Monnoye: le Festival de Chassepierre, Namur en Mai et plus près de Mouscron: les Sortilèges (Ath). "L’ambition reste de placer Mouscron sur la carte des festivals de rue, mais de rester dans une démarche 100% gratuite. Dans le milieu, on en parle déjà alors qu’on a vécu qu’une seule édition."

Reste à convaincre le grand public, qu’il soit Mouscronnois ou extérieur. "On veut aussi attirer les Nordistes ou les voisins des communes environnantes ", poursuit notre interlocuteur.

Début des festivités à 11 heures

L a recette est inchangée ou presque : vingt compagnies (dix fixes et dix ambulantes) pour un total d’une centaine d’artistes. "Au total, ils représentent une dizaine de nationalités. La promesse, c’est d’offrir des spectacles différents de ce que les visiteurs ont vu l’an dernier", confirme Cédric Monnoye.

De la première édition, seule la Fanfare des Oies prévoit le même numéro que l’an dernier. "On compte également d’autres compagnies qui reviennent, mais qui ont préparé de nouvelles prestations. L’édition 2023 propose aussi des spectacles participatifs, où les familles (enfants comme adultes) deviennent acteurs de la fête des Hurlus Berlus. Chaque compagnie se produit trois ou quatre fois. Au total, ça fait environ 80 représentations "

La première édition a permis à l’organisateur privé et à la Ville de Mouscron de tirer des enseignements pour apporter quelques changements. Parmi eux, le début des festivités à 11 heures au lieu de 14 heures l’an dernier. "Commencer plus tôt permet de finir plus tôt (à 18h30-19h contre 20h en 2022). Cédric Monnoye poursuit:"on réduit également le périmètre en enlevant le Musée de Folklore. C’est plus simple, pour les familles, de déambuler du Staquet à la rue de Tournai ", concède l’organisateur.

Autre changement annoncé pour 2023: l’absence de parking de délestage (et donc de navettes, qui n’ont pas rencontré le succès escompté en 2022). "Mais il reste pas mal de places libres et gratuites", conclut Laurent Harduin.