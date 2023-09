Le Mouscronnois Jacques Vandenschrik salué par le roi Philippe pour son action en Ukraine

Parmi les personnes mises à l’honneur, on retrouve le Mouscronnois Jacques Vandenschrik, président de la Banque Alimentaire du Hainaut Occidental et de Mons Borinage. Également à la tête de la “European Food Banks Federation” et administrateur du Global Food Banks Network, ces derniers mois, le bénévole s’est particulièrement impliqué au regard du conflit en Ukraine dans la mise en place d’une nouvelle stratégie d’assistance alimentaire pour les personnes en insécurité. Sous son impulsion, un plan ambitieux de développement de réseau a pris effet et produit des résultats tangibles pour les personnes déplacées en Ukraine et les réfugiés dans les pays limitrophes.