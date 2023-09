Rénovation et davantage de bien-être pour les animaux de la SPA Comines

Les installations de la SPA, route de Flandre, n’ont pas désempli ce dimanche à l’occasion des portes ouvertes. De quoi faire plaisir à l’équipe qui gère le refuge, en premier lieu son président, Gilles Deweer : “C’est la cinquième année que l’on organise cette fête et le public est fidèle au rendez-vous. Nous sommes d’autant plus fiers que des travaux de rénovation ont été entrepris pour le bien-être des animaux. Les choses suivent leur cours mais nous avons sept mois de retard parce que les fournisseurs n’ont pas pu nous livrer plus tôt.”