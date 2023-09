Ice karting, bassin à vagues et hôtel: Ice Mountain obtient l'autorisation de se développer à Comines-Warneton

La société, fondée et dirigée par Stéphane Fievez, souhaite agrandir son site et diversifier ses activités. Lors de la réunion d’information du 29 janvier 2022, l’entrepreneur a évoqué l’installation d’un ice karting, d’un bassin générateur de vagues et d’un hôtel.

Lors du conseil communal du 14 mai 2018, les élus marquent leur accord sur l’avant-projet et la révision partielle du S.O.L. Plus de cinq ans plus tard, ils ont définitivement adopté le S.O.L. ; ce qui va permettre la concrétisation des projets.

Le bureau ARCEA a expliqué avoir intégré les considérations environnementales, les observations et réclamations des riverains.

Concrètement, le terrain a été divisé en trois parties: une aire de loisir où se trouveront les animations, une aire verte pour assurer la transition avec l’environnement et une aire d’habitat.

L’aire de loisir est subdivisée en activités dynamiques (pôles d’accueil, hébergement type hôtelier et stationnement) et activités passives (hébergement touristique et loisirs non-motorisés).

Un poumon vert près du centre du Bizet

Quant au Parc du Bizet, après des années de tergiversation, il se concrétise enfin ! Les élus ont approuvé à l’unanimité son aménagement pour un investissement de 842 256 € TVAC, avec subside PCDR à 80% et subside Espaces verts à 65%.

"On se trouve près du centre du Bizet, avec une urbanisation qui va se développer et six ou sept hectares qui seront transformés en parc, explique Philippe Mouton. On a déjà un peu plus d’1 ha boisé et aménagé en verger conservatoire. Notre ambition est de créer le parc avec une grande prairie et un élargissement en zone humide. On aura la possibilité d’une promenade sur un lieu public, en bordure de Lys".

Cela bouge aussi du côté du parc des Près de Lys, à Comines. Une aire d’accueil pour motor-homes sera aménagée, côté place du Pont-Neuf. Les élus ont approuvé le devis du marché de travaux s’élevant à 413 545 € hors TVA, subsidié à 80% par le ministère du tourisme.

Le site, prévu pour une quinzaine de motor-homes, sera clôturé et sécurisé. "Une étude a montré que les personnes qui choisissent le motor-home dépensent 50 € par jour. Tout bénéfice pour le commerce local !", a précisé Alice Leeuwerck.

Vote négatif du groupe Action. Justification par Charlotte Gruson: "Ce n’est pas à la commune d’investir dans ce type d’installation puisque des privés la proposent. L’emplacement n’est pas très bien choisi, assez éloigné des attractions touristiques."

En outre, un budget de 80 000 € a été voté pour aménager une aire de jeux dans ce même parc.