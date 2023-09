Mission accomplie pour tous : les premiers venaient de mener à bien leur défi sportif, les seconds étaient en passe de réussir leur défi solidaire.

Organisateurs et participants à l’heure des récompenses. ©EdA

Dominique Delsoir y a en effet annoncé le premier bilan : 9535,60 €, récoltés au profit des 20 associations qui étaient représentées cette année, c’est légèrement mieux que l’an dernier.

Un moment de rencontre, de convivialité et de solidarité toujours apprécié par les Mouscronnois. ©EdA

Les associations étaient aussi ravies, non seulement parce qu’on faisait la file aux stands alimentaires mais surtout parce que participer à cet événement majeur de la vie associative mouscronnoise offre l’assurance de toucher un maximum de gens et de faire passer les idées qu’elles défendent.

On se doit de citer “Solidarité Maroc”, invité de dernière minute et dont les repas et desserts, préparés par une dizaine de familles, ont été très appréciés.