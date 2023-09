Une quinzaine de professions à découvrir lors de la 3e édition du salon des métiers au CHMouscron

Choisir son orientation professionnelle n’est pas toujours facile, surtout quand on ne connaît pas toutes les possibilités qui s’offrent à soi. Le “Salon des métiers” du CHM permet de faire découvrir aux étudiants (à partir de 14 ans) une partie des métiers qui composent l’hôpital et, qui sait, faire naître une nouvelle vocation chez certains. Cette troisième édition s’agrandit et présentera 15 professions au lieu de 8 précédemment.