39 ans de dévouement parmi les pompiers de Comines-Warneton pour le caporal José Valles

Le capitaine Jimmy Lahousse a résumé son parcours. Il naît à Coria, en Espagne, le 27 mai 1958, et sa famille arrive à Comines France quand il a 5 ans. Il passe la Lys quand il rencontre son épouse Danielle, de nationalité belge. Trois enfants et cinq petits-enfants sont issus de cette union.

Son entrée chez les pompiers est un peu particulière : une voiture prend feu alors qu’il se promène dans Comines avec son ami Dany Derudder, pompier. José se précipite pour chercher l’extincteur dans son véhicule. Pour se faire rembourser l’appareil via l’assurance, il pousse la porte de l’arsenal de Comines. Un vrai traquenard puisque le commandant Delporte le convainc de devenir pompier ! Il devient stagiaire le 24 avril 1984 et est nommé le 24 mars 1985.

Durant 39 ans, il a multiplié les interventions, d’autant plus qu’il a été ambulancier durant 15 ans. Celui qui a effectué sa carrière dans le monde du ruban était responsable de l’habillement des pompiers à Comines, puis pour les trois casernes.

Ses innombrables interventions lui ont valu deux passages à l’hôpital pour inhalation de fumées et pour brûlures aux mains.

La bourgmestre Alice Leeuwerck l’a félicité pour son dévouement et son “sérieux irréprochable”, avec en filigrane cette volonté d’aider les autres.

Environ 2000 missions !

Très ému, le retraité a remercié sa famille de l’avoir toujours soutenu et d’avoir survécu au stress des départs précipités en intervention. Sachant qu’il a effectué environ 2000 missions ! “J’espère avoir suscité une vocation de carrière à mes petits-enfants.”. Désormais, il a davantage le temps de s’occuper de sa famille, mais aussi de la fête des Marmousets dont il est une cheville ouvrière depuis le début, soit il y a 40 ans !

Quant aux pompiers, ils ont perdu un membre prépondérant, regrette le capitaine Jimmy Lahousse : “Comme José était à la retraite, il était très disponible en journée, justement quand nos pompiers sont sur leur lieu de travail. On voit nettement la différence ! Notre effectif compte actuellement 40 pompiers et, en journée, il n’est pas toujours évident de réunir une équipe de six, le minimum pour le départ d’un véhicule. Et cela n’ira pas mieux car, d’ici un an ou deux, une dizaine de départs à la retraite sont programmés dans nos rangs ! Nous avons vraiment besoin d’intégrer de nouvelles recrues ! Malgré tout, on s’adapte et les casernes avoisinantes interviennent quand il y a nécessité. En ce qui concerne l’ambulance, en journée, nous avons deux professionnels de la zone basés à l’arsenal, à Warneton.”