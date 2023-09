Mouscron : Des peupliers menaçants de l'autre côté de la frontière…

Pour les riverains du Clos de la Bleuse Tartine, ces géants s’apparentent à une menace à chaque jour de grand vent.

Sur la carte, le stade de la Bourgogne est délimité à l’est par de gigantesques peupliers d’Italie plantés dans les années 1970. Leurs racines sont françaises, mais il suffit de faire trois pas pour se retrouver en Belgique, dans les jardins des riverains du Clos de la Bleuse Tartine.

Le combo arbre – vent fait régulièrement peur à tous les occupants de ces habitations en bordure de frontière. La raison ? "Le dernier entretien conséquent de ces arbres date d’il y a bien dix ans. Depuis, les peupliers ne sont plus élagués. Des branches sont déjà tombées dans nos jardins. Et on ne parle pas de brindilles", déplore Pascal, un riverain.

©EdA

Nouri saisit une branche d’une vingtaine de kilos pour appuyer les propos de son voisin. "Elle s’est décrochée il y a quelques jours, lors d’un épisode particulièrement venteux. Comment voulez-vous qu’on se sente en sécurité dehors, dans nos jardins ? Dès que le vent se lève, on rentre. Impossible de faire autrement sans se mettre en danger", explique l’intéressé.

Tous les voisins adoptent le même comportement. Rentrer ou se tenir le plus à l’écart de ces géants de verdure. "On a déjà eu des branches qui viennent taper les volets, les gouttières et qui laissent une trace de leur impact", assure Betty. "Sans compter qu’il faut nettoyer le chéneau cinq fois par an en raison des feuilles ou des branches qui s’y accumulent. À notre âge, ce n’est plus mon mari ou moi qui prenons le risque de monter à l’échelle pour tout enlever. Et la facture grimpe rapidement. Avec l’automne qui approche, on craint encore le pire."

©EdA

Les doléances sont légitimes. Elles ont été relayées à plusieurs reprises aux autorités françaises (côté Tourcoing). "La pétition signée par la quasi-totalité des voisins n’a rien changé pour le moment. On se pose aussi la question des assurances en cas de gros dégâts sur nos toitures. Par chance, ce n’est encore jamais arrivé. Mais on ne vit pas tranquillement", reprend Nouri.

©EdA

Les arbres donnent du cachet au stade de la Bourgogne. Ils ont été offerts par l’Italie. Un cadeau comme celui-là, c’est remarquable, mais ça s’entretient !

Les riverains, eux, ne savent plus quoi faire pour réclamer un élagage ou un entretien et empêcher les bourrasques de "désosser" une partie de ces peupliers. Une action en justice ? "Ce n’est pas le moment. Mais on y pensera si rien ne bouge." La revente de leurs biens ? "S’il faut s’y résoudre. Mais à notre âge, on n’a pas spécialement envie de quitter nos habitudes."