Les bénévoles pour l’opération Cap 48 de Mouscron-Comines sont prêts !

La vente annuelle de post-it, dans le cadre de la campagne Cap 48, se tiendra du 6 au 15 octobre. Elodie Vandeputte et Geoffrey Delhonte, coordinateurs pour Mouscron-Comines, ont récemment rassemblé leurs troupes afin de préparer au mieux ce rendez-vous annuel de la solidarité. Isabelle Gilbert, responsable pour la RTBF des appels à projets, était aussi présente et en a profité pour visiter plusieurs associations qui ont récemment bénéficié d’aides matérielles, comme le Foyer Tibériade à Dottignies ou Corelap à Mouscron. Non moins de 5 dossiers de subventions ont été introduits pour Mouscron-Comines cette année. Quand on sait que les aides accordées par Cap 48 à notre région dépassent largement les sommes récoltées, on se doit d’encourager, encore et toujours, nos populations à y adhérer, d’une manière ou d’une autre. Appel est donc lancé aux acheteurs mais aussi aux bénévoles qui accepteraient de donner un coup de main, ne fût-ce qu’une heure ou deux.