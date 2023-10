À la Hutte à Ploegsteert, la ducasse perpétue une tradition

”Toute tradition doit évoluer et nous avons le projet d’étoffer progressivement le programme en ajoutant des concerts cette année en collaboration avec Open Music et l’an prochain une exposition en collaboration avec le centre d’interprétation Plugstreet tout en y associant les habitants du quartier. Sur le plan financier, de nombreux sponsors principalement locaux, nous ont fait confiance et celle-ci nous permet de faire progresser la fête de notre quartier.”

Alors qu’il y a de moins en moins de pierrots dans la région, les festivités commencent déjà le lundi 2 et mardi 3 octobre par un traditionnel pierrot au Café des Touristes. La course cycliste de 88 km du samedi 7 octobre à 15 heures est réservée aux juniors. “Nous sommes aidés techniquement par La Roue D’or sans laquelle nous ne pourrions pas l’organiser. Cette course cycliste correspond aussi à une tradition du quartier et nous y tenons”.

Le dimanche 8 au matin le sport sera mis à l’honneur au départ de chez Sarah et Zag : deux parcours VTT de 35 km et 50 km, une randonnée cyclo familiale de 20 km et deux marches fléchées de 6 et 10 km. (Inscriptions 0472 76 73 46) “Open Music, avec le souci d’une musique populaire et festive, propose les concerts gratuits de “Hot Stufff” dès 11 heures au café des Touristes et dès 14 heures le duo “qui sifflote s’implique” à l’Auberge, précédé d’un repas brochettes”.