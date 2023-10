Comines : Il viole sa sexfriend dans son sommeil après une soirée très alcoolisée

”Je l’ai pénétrée avec mon sexe. Elle dormait. J’étais très alcoolisé et elle aussi. Ce n’est pas ma petite amie. C’est ma sexfriend. On avait déjà couché ensemble.”

La partie civile est claire : il n’y a pas eu de consentement. “Il l’avait mise en position latérale de sécurité. Ma cliente a subi un choc psychologique. Elle a fait une tentative de suicide et un séjour en hôpital psychiatrique. Elle a été dupée par l’état alcoolique dans lequel elle se trouvait.”

Le ministère public a rappelé les propos du prévenu. “J’ai fait une dinguerie.”

Le rapport de l’UPPL ne fait pas état d’une déviance sexuelle. “Madame était alcoolisée, elle vomissait et se laissait tomber. C’est ce que le prévenu a soutenu. Lui aussi était alcoolisé, mais l’alcool n’explique pas tout. Il a tendance à banaliser les faits. Je requiers 3 ans avec sursis probatoire dont un suivi pour l’alcool.”

”Il a cru qu’une porte s’ouvrait”

Pour la défense, cette affaire est surtout l’expression d’un problème d’éducation sexuelle. “Je rappelle qu’il s’agit de deux sexfriends et qu’ils avaient eu auparavant des rapports consentis. Ils sont dans un bar et consomment beaucoup d’alcool. Ils vont ensuite chez elle pour un after, avec d’autres amis. Elle lui a proposé de rester pour ranger. Elle est très loin et il va devoir l’aider, la relever. Il la met sur le lit habillée et pose un seau près d’elle. Elle a froid et il veut se rapprocher. Il la prend dans ses bras. Il a vu alors comme une porte ouverte alors que la porte ne s’ouvrait pas. Les faits sont graves et il en est conscient. L’alcool n’est pas une excuse, mais il n’aurait pas cédé à ses pulsions sans alcool. Ça l’a désinhibé.”

La défense dit que son client, décrit comme séducteur, a compris. “Le risque de récidive est faible. Donnez-lui une chance. Nous demandons la suspension probatoire ou alors un sursis simple ou probatoire.”

Jugement le 26 octobre.