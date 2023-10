Les Baillis ont intronisé trois compagnons à Mouscron

”Nos héros du jour : trois vénérables baillis”

Le rendez-vous folklorique, emprunt de solennité, compte désormais trois nouveaux membres en ses rangs. Une femme et deux hommes issus de secteurs divers, retenus au travers d’une longue liste de candidats. Rare femme dans les rangs des baillis, Carinne Remmery s’est chargée du discours d’accueil d’une nouvelle membre : Jennifer Vanderlinden. Celle que certains connaissent comme la fille de la librairie Dany a mis au monde un enfant autiste, voici 16 ans. De quoi en faire l’engagement d’une vie avec la création d’Auti bol d’Air en 2013, puis de la Maison de l’autisme en 2022. “Jennifer, tu es kinésithérapeute de formation et tu continues aujourd’hui de pratiquer ta spécialité, la rééducation posturale globale […] Mais tu as aussi décidé de mener un combat pour le bien-être de ton enfant et des autres souffrant du même handicap, ainsi que de leur entourage. Il n’existait dans la région aucune structure d’accueil pour ces enfants proposant un répit aux parents. La moins éloignée se situant à Gembloux !”

Second à avoir été intronisé : Laurent Loncke présenté comme le n°2 de Fortis Belgique. “Né à Mouscron, ayant grandi à la Coquinie, ayant étudié au Collège ; après de brillantes études commerciales, il a toujours tenu à habiter à Mouscron !”, s’est réjoui M. Van Daele.

”On est plus forts que les Athois !”

Enfin, Raymond Mpele, le cafetier de la gare, est le dernier visage à avoir été intronisé. Il a été présenté avec beaucoup de second degré par l’un de ses fidèles clients, Patrick Declerck. La couleur de peau a forcément fait partie du ton décalé et bon enfant de la cérémonie, le principal intéressé n’hésitant jamais à s’en amuser lui-même au quotidien. De quoi inspirer M. Declerck dans son discours : “Il a la précision africaine : on sait qu’il est né un certain temps et qu’il a un âge certain”, rappelant que lorsqu’on parle de racisme, Raymond dit que “c’est juste de l’incompréhension de la part de l’autre”.

La conclusion de M. Declerck fut du même acabit, pliant la salle en deux : “Les Athois en ont un depuis des siècles. Nous, c’est un peu moins et il n’a pas d’anneau dans le nez ! On sait qu’on n’aura jamais d’emmerdes à l’UNESCO avec Raymond et qu’on ne devra jamais faire de comité citoyens !” Dans la foulée, la bourgmestre a voulu bousculer le protocole en place, prononçant aussi un discours à l’égard du bistrotier, disant apprécier ce lieu “où se mêle toute la société”.

Elevés au grade d’officier

Outre ces trois recrues, trois baillis ont été élevés au grade d’officier, à savoir le lieutenant-colonel d’aviation et commandant militaire de la province du Hainaut, Guy Dobbelaere, le professeur d’université et éminence du monde académique en matières psychosociales Vincent Yzerbyt et l’aventurier Louis-Philippe Loncke… qui n’est pas de la famille du nouveau bailli portant le même nom !

Enfin, la cérémonie a attribué son prix “Jeune talent” au magicien hurlu Romain Dewasme qui vient de dévoiler “J’fais quoi ?”, son premier spectacle mêlant magie et humour. Il a été joué à guichets fermés au Hurlu Comedy Club de Fabian Le Castel le mettant en scène. Deux nouvelles dates sont déjà prévues, les 17 et 18 novembre.

On notera que le rendez-vous dominical a pu apprécier quelques intermèdes musicaux de Sébastien Duthoit, artiste aux origines hurlues.