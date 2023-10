L’échevin libéral Philippe Bracaval est parti à la retraite, cédant son fauteuil à Pascal Van Gysel.

Pascal Van Gysel s'est installé dans le fauteuil d'échevin, remplaçant Philippe Bracaval.

À l’occasion de ce départ, Brigitte Aubert a évoqué “les trois législatures dans l’opposition” de Bracaval, soulignant “son cran et sa gouaille” ayant donné “une opposition musclée mais réfléchie et argumentée”, rappelant aussi qu’il était enfin devenu échevin le 3 décembre 2012 et mentionnant par ailleurs son passage aux parlements wallon et de la fédération Wallonie-Bruxelles.

Ce n’est pas sur la pointe des pieds que le libéral s’est éclipsé. L’élu a tenu à brosser son engagement politique commencé “vers 1991 ou 1992”, à l’occasion d’une “empoignade historique à mes yeux entre Jean-Pierre Detremmerie et Robert Braye, le seul élu PRL de l’époque”. Lui ayant fait part de son émoi mais aussi de son envie de s’engager, une complicité s’était immédiatement mise en place entre le jeune homme et son mentor.

M. Bracaval est revenu sur certains dossiers majeurs ayant ponctué son parcours politique, comme “L’Excel ayant mis Mouscron sur la carte” mais le trop-plein d’argent que le club engloutissait pour y parvenir, la fin de la taxe “Trottoirs” validée durant cette coalition orange-bleue ou encore sa récurrence à “taper sur les petits chevaux”, dénonçant le gouffre du centre équestre de la Rouge-Croix aujourd’hui promis à un autre avenir essentiellement porté par son collègue David Vaccari en tant qu’échevin de l’Instruction publique. Brac’– comme beaucoup l’appellent – a eu des mots pour lui, pour Jean-Luc Crucke qu’il porte dans son cœur mais également pour son complice Marc Castel, ce dernier ayant aussi prononcé quelques mots, évoquant par exemple le basculement en tandem de l’opposition vers la majorité : “Il a fallu gérer les erreurs du passé que nous avions tant dénoncées”.

Philippe Bracaval prêtant serment pour la première fois en tant qu'échevin, en décembre 2012.

Une opposition à l’égard de laquelle le jeune retraité politique a eu des mots doux… puisqu’il fut lui-même à la place de ces élus. “Il a compris le rôle de la minorité et il en a le respect”, a notamment dit Simon Varrasse, chef de groupe Écolo reconnaissant aussi chez M. Bracaval “L’ouverture à la discussion” et “Les nombreux désaccords sur le fonds mais avec des échanges cordiaux”. Fatima Ahallouche pour le PS a lancé que, si son groupe ne partageait pas les mêmes idées ni les mêmes avis, le combat envers l’extrême droite les unissait.

Une opposition excédée par la méthode des Engagés

Pascal Van Gysel au moment de prêter serment.

Une fois l’échevin ayant pris congé du conseil, ce dernier a été amené à ratifier l’installation d’un Engagé conformément à l’accord préétabli. C’est ainsi que Pascal Van Gysel qui a pris le relais.

Écolo a exprimé son désaccord en votant contre, insistant sur le fait qu’il ne s’opposait pas à la personne elle-même, mais plutôt à la méthode employée qu’il qualifie de “bricolage” de la part des Engagés, les négociations ayant été menées à leurs yeux dans l’unique but de “trouver le partenaire le plus docile” au lendemain des élections. Simon Varrasse a encore dit espérer que, dans un an, si pareil scénario se reproduisait, qu’“on arrêtera de jouer les marchands de tapis”.

Au sein du parti socialiste, les votes ont suscité un mélange d’opinions. Mme Ahallouch a évoqué avec un brin d’ironie “des petits arrangements entre amis” tandis que Pascal Loosvelt, visiblement empreint de nostalgie pour son passé au MR (c’était avant de basculer un peu plus à droite encore), a indiqué que “Le MR aurait mérité un poste important”.

Martine Vandenbroucke se préparant à prêter serment, ce lundi soir.

Ce changement a offert l’opportunité à une autre représentante du parti libéral, en l’occurrence Martine Vandenbroucke, de réintégrer le conseil communal. Une occasion ô combien significative et mémorable pour cette dame.