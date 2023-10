"Se crasher pour exister", le documentaire sur le Speedway de Warneton a séduit les fans

The end... ©EdA

À lire aussi

"Je voulais absolument que le film, sorti le 7 septembre dernier à Bruxelles, soit diffusé sur les lieux mêmes, explique Julien Henry. Il a fallu insister auprès des nouveaux propriétaires, une société de stockage de déchets. C’était important que la communauté puisse fouler le site une dernière fois".

"On devient le héros d’un jour"

Quelques centaines de personnes se sont retrouvées, pour évoquer des souvenirs. ©EdA

Dès 17 h, quelques centaines de personnes sont venues pour faire, à pied, le tour du circuit, pour rencontrer les amis, pour évoquer des souvenirs. À 19 h 30, le documentaire a été projeté sur grand écran.

"Voilà la raison pour laquelle je voulais absolument réaliser ce film sur le Speedway: on y faisait vraiment communauté ! Il existait une vraie dimension sociale autour de ce sport, avec l’entraide et la passion. On prépare les courses ensemble et l’on devient un héros d’un jour".

Après le court-métrage "Lynx", Julien Henry s’est lancé dans un documentaire, sur les pas d’Alizée et de sa famille. Le film sera diffusé dans quelques salles, en novembre sur Be tv et, en juin 2024, sur la RTBF. "J’ai en projet de réaliser un long-métrage toujours sur le monde du Speedway, mais qui ne sera malheureusement plus tourné sur le site !"