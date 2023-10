Un Mouscronnois détenait 751 images et 372 vidéos pédopornographiques dans son téléphone

Depuis son arrestation, le prévenu assure qu’il a entamé un suivi psychologique et affirme avoir pris conscience que ce qu’il voyait sur ces photos et vidéos n’était pas fictif et que de vrais enfants subissaient les sévisses qui y sont exposés.

Pas un pédophile ?

Selon l’expertise psychiatrique, Monsieur ne serait pas pédophile. “Une conclusion qui me laisse perplexe quand on relit les messages qu’il a échangés sur des forums :”j’ai envie de sexe avec une gamine”,”j’ai déjà bandé pour mes nièces””, s’est étonné le procureur du roi qui requiert deux ans de prison pour l’individu.

Selon l’avocate de la défense, Monsieur a consulté ces images parce qu’il se sentait seul. “Il a une relation virtuelle avec une femme en Côte d’Ivoire, il attend qu’elle le rejoigne en Belgique. Il ressort de l’analyse psychiatrique que Monsieur a des retards d’apprentissage, c’est pourquoi il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Aujourd’hui, il a tout arrêté. Il demande la clémence du tribunal”, a conclu son avocate, sollicitant un sursis probatoire.

Un dénonciateur également prévenu

Un autre homme est cité dans cette affaire. Il n’était pas présent lors de l’audience. Il n’est accusé que de la détention de ces mêmes photos. “Selon son audition, il aurait eu accès au téléphone de Monsieur, aurait vu les photos pédopornographiques, les aurait transférées sur son téléphone afin d’avoir des preuves pour dénoncer cet homme. Néanmoins, il est interdit de détenir ce genre d’image”, rappelle le procureur du roi qui a requis six mois envers ce prévenu absent.

La présidente du tribunal rendra son jugement le 9 novembre.