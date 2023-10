Mouscron : la formidable récolte de dons part pour les sinistrés marocains du tremblement de terre

Vendredi soir, le convoi a quitté la Mosquée de Mouscron à la nuit tombée pour un voyage de deux jours, jusqu’aux montagnes de l’Atlas et aux villes et villages sinistrés, dont Taroudant.

Pourquoi le responsable des transports de Coach Partners a-t-il plus que jamais tenu sa promesse ? Parce qu’il embarque avec son bus une remorque et une soute pleines à craquer, mais aussi une camionnette remplie de médicaments, de lits médicalisés, de matelas et de vivres pour les sinistrés du tremblement de terre. “J’ai des proches qui ont vécu le séisme et qui ont vu leur habitation se fissurer. Par bonheur, personne n’a été sérieusement blessé parmi mes connaissances, mais je me devais d’aller sur place pour les aider”, avoue Mounir Kouiss.

Il n’est évidemment pas le seul à s’être mobilisé depuis la tragédie qui a frappé le Maroc, le 9 septembre dernier. Rapidement, la Mosquée Al-Rahman a saisi toute l’importance d’un élan de solidarité et a sonné la mobilisation générale. “On a appris la nouvelle le samedi 9, au petit matin “, se souvient Ahmed, l’un des responsables de la Mosquée. “Quelques heures plus tard, on se réunissait pour décider d’une action à mettre en place et on a lancé la collecte de dons. “

Deux jours de voyage&cinq jours sur place

La communauté marocaine est bien représentée à Mouscron. Très touchée par le séisme et les nombreuses pertes humaines et matérielles au Maroc, elle ne s’est pas posée de question. “Les Marocains se sont mobilisés, évidemment. Mais plus largement, il faut saluer l’élan de solidarité de toute la communauté musulmane qui fréquente la Mosquée, mais aussi et surtout de tous les Mouscronnois, peu importent leurs religions et leurs origines.”

Un élan de solidarité qu’on pouvait aussi apercevoir dans les couloirs du CAM, où les citoyens se sont également mobilisés, comme ils l’ont fait en juillet 2021 pour les sinistrés des inondations et en février 2022, au déclenchement du conflit ukrainien. “On doit jouer un rôle fédérateur lorsque ces drames surviennent”, ajoute Didier Mispelaere, l’échevin des affaires sociales. “La Ville de Mouscron doit permettre aux citoyens d’exprimer leur solidarité, dans les mots ou dans les gestes.”

Rue Aloïs Den Reep, les derniers cartons sont chargés. Le convoi va démarrer. Les Mouscronnois resteront cinq jours sur place, aux côtés des sinistrés, conscients du rôle qu’ils ont à jouer et du soutien qu’ils peuvent offrir. Alors, oui, définitivement. Mounir et tous les autres ont tenu parole.