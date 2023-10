Au programme pour les heureux lauréats du concours : rencontre avec le Chef de corps et les policiers, visite des locaux, prise d’empreintes et discussion avec les enquêteurs du service de recherches et présentation du matériel. La vedette de la visite ? Sans surprise, la rencontre avec la brigade canine et les chiens policiers de la zone.

Des moments fascinants pour les huit meilleurs dessinateurs de la cité des Hurlus.

”Encore merci à Randa, Lola, Zoé, Robin, Thalia, Syméo, Julia et Clarisse pour leur bonne humeur. Debeaux souvenirs en perspective”, résume la police. Prochain rendez-vous “en immersion” pour les enfants ?

Le samedi 21 octobre lors de l’opération Place aux Enfants. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 7 octobre sur le e-guichet de la Ville de Mouscron.