Mouscron : cinq séances de cinéma axées sur la santé mentale au CHM

Le message ? Même touché par un mal implacable, on peut accomplir de grandes ou de belles choses. “Le patient ne doit surtout pas être réduit qu’à son trouble”, poursuit la psychologue. La diffusion d’Un homme d’exception (jeudi 5 octobre) était suivie d’un débat, en compagnie des intervenants psychosociaux du centre mouscronnois.

Quatre autres séances suivront dans la salle du Centre de Formation et de Partage De Compétences (CFPC) du CHMouscron, un outil qui n’a presque rien à envier à une salle de cinéma. “Les autres rendez-vous sont fixés au 21 décembre avec la diffusion du documentaire l’Animal (Environnement), le 02 février avec Sur l’Adamant (un docu’qui ouvre les portes d’un Centre de jour), le 04 avril avec l’Événement (qui traite de l’avortement) et le 06 juin avec la diffusion du Grand Bain, pour terminer sur une note joyeuse”, avoue Ismaël Deplechin, assistant social au Centre Laurent Maréchal.

Ce ciné-club nouveau en son genre n’est pas réservé qu’aux patients qui fréquentent le Centre Laurent Maréchal. “On a l’ambition de l’ouvrir aux autres structures qui accueillent ou prennent en charge des personnes atteintes d’un trouble mental, mais pas uniquement. Tout le monde peut se rendre au CHM et assister à une séance et au débat qui s’ensuit.”

Ils seront d’ailleurs éclairés par un intervenant spécialiste de la question.

La création de ce ciné-club doit permettre au Centre Laurent Maréchal de rester en terre mouscronnoise. “Jusqu’à aujourd’hui, on allait à Tournai six ou sept fois par an pour assister à des séances de cinéma à la maison des Associations. Le partenariat avec le CHM nous permet de ne pas faire un déplacement parfois lourd logistiquement ou décourageant pour certains de nos patients “, reprend Patricia Foulon.

La première séance a réuni environ 30 spectateurs. Un démarrage honnête qui lance sur les bons rails la première saison du ciné-club du centre Laurent Maréchal.

056 858 779 ou i.deplechin@chmouscron.be. Paf : 2,5€.