Quelques noms devraient faire figure de "surprise" dans le groupe des libéraux.

Mais on apprend aussi, via les points du conseil communal de lundi prochain, que Kamel Hachmi, élu conseiller communal chez les Bleus, prend ses distances avec le parti.

Le conseil prendra acte de sa volonté de siéger en tant qu’indépendant.

Kamel Hachmi nous indique:

"De prime abord, je tiens à préciser que ma démarche n’est pas polémique mais avant tout hautement politique. J’ai pu observer à l’échelle locale que les arrangements et consignes partisanes ne me conviennent pas. En termes d’éthique, j’aime être libre de ma pensée et ne pas être astreint à une communication et une unité de façade. Du coup, je préfère siéger en tant qu’indépendant et maîtriser ma communication et mes idées."