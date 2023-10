Après avoir perdu son enfant pendant la grossesse, Cindy (Warneton) milite pour davantage d’humanité : “la législation doit être améliorée”

Pour l’heure, les scientifiques cherchent la cause. Des analyses sont en cours et une autopsie a été réalisée. “Il est bien possible qu’on ne trouve jamais la raison du décès. J’ai accouché le 14 septembre et, au niveau physique et psychologique, nous avons été pris en charge très correctement. Nous avons reçu le soutien de plusieurs associations et des photos ont été prises pour se créer des souvenirs.”

Le jeune couple de Warneton fait doucement son deuil ; ce qui n’empêche pas la réflexion politique sur le sujet, d’autant plus que Cindy Claeys est secrétaire politique nationale des Jeunes MR. “Je suis attachée aux sujets à connotation sociale. En mars 2022, lors du congrès thématique des Jeunes MR, j’avais déposé une motion pour qu’il y ait davantage de dignité et d’humanité pour les enfants mort-nés !”

Un an et demi plus tard, celle qui est consultante en informatique a vécu l’expérience dans sa chair. “Et l’on s’aperçoit que la législation doit être améliorée ! Par exemple, la viabilité légale est atteinte après 180 jours de grossesse. Il en manquait quelques-uns à Éléonore ! En conséquence, nous n’avons pu emporter les cendres à la maison comme cela aurait été le cas si nous habitions en Flandre où la loi l’autorise dès 12 semaines. De même que je n’ai pas obtenu de congé de maternité. Je ne m’en plains pas, mais c’est un fait ! Le médecin m’a octroyé un mois d’arrêt de maladie pour récupérer de l’accouchement.”

En parler pour lever le tabou

La famille a découvert que l’enfant devait reposer dans une parcelle des étoiles. “Il est obligatoire qu’il y en ait une dans chaque commune. À Comines-Warneton, il y en a deux : à Comines et au Bizet. Nous avons choisi celle de Comines. Je sais que certaines villes n’en disposent pas ou qu’il n’y en a qu’une seule par agglomération.”

Cindy s’est aussi aperçue qu’un tabou entoure ces étoiles parties trop tôt : “Bien des familles vivent cette douloureuse épreuve en se recroquevillant. Chacun vit son deuil comme il le souhaite. Personnellement, j’ai choisi d’en parler librement. En racontant notre histoire peut-être vais-je aider les familles en deuil…”

Une envie de s’exprimer d’autant plus que, du 9 au 15 octobre, s’est déroulée la semaine de sensibilisation au deuil périnatal. Elle permet aux parents endeuillés et à leur entourage de s’unir à travers le monde pour honorer les bébés décédés. Cindy conclut : “Nous voulons que ces adieux se fassent dans la dignité, tout en intensifiant l’aide aux familles en deuil dans chaque centre hospitalier. Nous souhaitons aussi une uniformisation des règles funéraires pour les enfants mort-nés.”