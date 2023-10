Écolo a en effet dévoilé les premières ambitions communales de son parti via Simon Varrasse ayant indiqué qu’il ferait l’impasse sur les régionales, fédérales et européennes, “pour me consacrer à 100 % à ma ville” et rappelant que c’est le parti qui décidera démocratiquement de la répartition des places.

Dans la foulée, le MR a quant à lui été le premier à présenter 33 des 37 candidats, samedi après-midi. “C’est une liste bien faite, équilibrée, avec des gens de qualité”, a dit le président du groupe, Maxime Carrette, complété par David Vaccari évoquant un ensemble mêlant “18 nouveaux visages, une présence forte de la jeunesse et des indépendants”, insistant sur les profils “crédibles” et le souci de se préoccuper des souhaits de la population “par des réunions populaires”. Parmi les surprises : Cédric Jouen (Le Georgy’s), Steve Mercier (La Paix), Emmanuel Provis (UCM/Les Glycines) ou encore Jonathan Michel ayant claqué la porte des Engagés en septembre 2021.

Au PS, on se verrait bien changer de place. “On n’a pas vocation à rester dans l’opposition, notre objectif est bien de monter dans la majorité car on est prêts à prendre nos responsabilités”, lance Fatima Ahallouch qui devrait être tête de liste et qui se montre catégorique : “Les Engagés ne verront plus leur majorité absolue reconduite et ça, ça rebat les cartes. On peut enfin imaginer autre chose, on peut avancer avec un ciel dégagé”. Elle n’a pas peur de l’ombre que pourrait faire le PTB comme certains le craignent pour eux. On est à l’aise avec notre bilan à défendre. “

Un PTB qui veut compter sur l’échiquier politique et dont beaucoup pensent qu’il pourrait siéger au centre administratif. “Tout le monde en a marre des Engagés depuis tellement longtemps au pouvoir, balance Thibault Morel, probable tête de liste. Mais quelle liste ? “Celle de représentants de la classe travailleuse. C’est la première fois qu’on se présente, on a l’espoir de faire un bon score et d’avoir des conseillers communaux.” Il rappelle que, même sans élu, “grâce à la mobilisation du PTB”, il a réussi “à faire plier la Ville n’ayant finalement pas augmenté le prix des sacs-poubelle”. “Le temps est venu maintenant d’avoir des relais au conseil pour changer encore plus de choses à Mouscron !” Il pense à des taxes communales plus justes et davantage d’éthique en matière de gouvernance “Et si PS et Écolo sont prêts à faire une politique différente au niveau de la ville, on est prêt à être un partenaire.”

De l’extrême gauche, on passe radicalement à droite avec le conseiller Pascal Loosvelt de Mouscron Populaire (ex-Parti populaire) qui veut donner une suite à ce premier mandat. Il dit former une liste “quasi totalement renouvelée par rapport à la précédente, incluant des gens qui en ont ras le bol et qui s’engagent pour l’avenir de leurs descendants”. En dépit la radicalité de ses discours, il rejette l’étiquette d’extrême droite, préférant se définir comme “Patriote nationaliste” et souligne par ailleurs qu’il a fait progresser des dossiers “en intervenant et en posant toujours mes deux questions d’actualité”.

M. Loosvelt pensait intégrer à sa liste Frédéric Cerdobbel, Luingnois responsable du Rassemblement National pour les Français du Benelux, mais ce dernier a préféré décliner l’offre pour lancer son propre parti, Gagnez votre Liberté. Sa liste se constitue, incluant divers profils, “notamment des commerçants et des artisans”. Son objectif est “moins de béton, diminuer l’assistanat, rester proche des citoyens, faciliter l’accès au logement pour les jeunes familles de l’entité en rasant le plus grand centre d’accueil des demandeurs d’asile de Belgique afin d’y bâtir des maisons” S’il est élu, il se dit prêt à soutenir des propositions d’un parti différent du sien “si elles sont dans l’intérêt des citoyens”.

Rien sur les Engagés ? Non, puisque c’est le silence radio. Aucun retour de la bourgmestre à nos sollicitations. La raison est peut-être logique : il n’y aurait rien à dire, dit-on. Les échanges sur le scrutin ne seraient pas encore à l’ordre du jour. 365 jours, c’est loin… et on sait que le cdH, par le passé, a toujours été le dernier à dévoiler sa liste. On sait juste que certaines figures majeures ont confirmé qu’elles se retiraient, mais que de nouveaux visages pourraient émerger au sein de ce parti en pleine réascension.

Tous les regards convergent naturellement vers Brigitte Aubert, qui a connu des moments de doute, notamment en raison de menaces de mort. Elle est souvent tenue pour responsable des maux, même quand elle n’est pas directement impliquée. Cependant, c’est l’une des facettes du rôle de bourgmestre : assumer des responsabilités. Mais n’oublions pas que la majorité qui agit dans l’isoloir est parfois plus silencieuse qu’une opposition qui hurle sur les réseaux sociaux… Bien malin celui qui aura le bon pronostic, à savoir si les Engagés seront dégagés ou réengagés.

D’autres partis pourraient émerger mais entre les uns dont nous ignorons l’existence et les autres dont le projet est encore si peu développé, il est encore trop tôt pour en parler.

Une majorité qui s’est effritée

Des portes ont claqué au sein de la majorité : machine à voix, le docteur Deblocq n’a pas eu son échevinat mérité et est parti dès le début de la mandature. Jonathan Michel a pointé de son côté le côté dictatorial de la bourgmestre en coulisses, se déclarant dès lors indépendant… et désormais sous l’aile du MR, actuel partenaire. Pas sûr que ça plaira aux Engagés qui disent aussi grincer des dents depuis quelques heures avec la sortie de Marc Castel s’étant présenté, jeudi dernier, à la présidence de l’IEG face à un Engagé, remettant tout simplement en question de pacte de majorité pourtant gravé dans le marbre !

Et la série continue jusqu’à ce soir, lors du conseil communal, chez les Bleus, avec Kamel Hachmi disant vouloir s’émanciper sans polémiquer.

Face à elle, une opposition dont le visage a (un) peu évolué, les plus anciens d’Écolo faisant progressivement place à la jeunesse, tandis que le PS a toujours les mêmes visages présents et toujours les mêmes bouilles absentes… très appliquées à l’être malgré leur plébiscite aux urnes.