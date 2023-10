La 2e modification budgétaire de l’année a permis d’évoquer une étonnante rentrée sonnante et trébuchante dans les caisses communales.

Pas moins de “725 483 € d’indemnités liées à un contentieux” offrent une petite bulle d’air.

Le contentieux en question est une affaire qui avait fait grand bruit en terres hurlues, en 2013. Après enquête, il était apparu qu’un employé de la Ville avait réussi à détourner plusieurs millions d’euros.

Le Mouscronnois fut condamné en 2021 à une peine de 18 mois de prison, assortie d’un sursis de 4 ans, pour faux en écriture et prise illégale d’intérêts, détournement de deniers publics et escroquerie.

Deux millions € ont été remboursés à la Ville. Cette somme supplémentaire perçue de plus de 725 000 € émane quant à elle, nous explique-t-on, des ventes publiques d’investissements dans l’immobilier que le Mouscronnois avait pu se permettre avec l’argent détourné.

L’État ayant aussi été lésé dans cette affaire, il lui réclame aussi une belle somme…

Le fond du sujet

Revenons-en à l’essentiel : cette 2e modification budgétaire de l’année 2023 peut, quant à elle, être clôturée avec un boni de près de 174 000€, a rassuré l’échevine. Ce qui aide, c’est notamment une baisse de 2 millions € qui furent prévus dans le cadre de 3 sauts de l’index alors qu’il n’y en a eu qu’un au final, sans parler des forces vives qui n’ont pas été systématiquement remplacées.

Les dépenses de fonctionnement se réduisent de 75 000€ notamment via les tournées moindres pour les immondices, les PAV aidants. Les dépenses de transfert (subsides et dotations) augmentent notamment du fait des cotisations pour Ipalle et pour Ipalle GRI (inondations) qui se prévoient et qui doivent déjà conjuguer les années 2023, 2024 et 2025. Enfin, sur la base des derniers emprunts, la dépense de dettes augmente de près de 226 000€ par rapport à la première modification budgétaire qui fut présentée.

”Globalement, la dette de la Ville reste tout à fait stable, on n’a clairement pas une dette qui explose” , a tenu à rassurer Mme Cloet détaillant, en parallèle, des recettes communales revues pour 2023, incluant donc la somme récupérée dudit détournement mais aussi des subsides qui augmentent, des recettes de prestations – en clair, les services fournis par la Ville – qui diminuent, les recettes de dettes qui progressent de plus de 1,2 million € ” grâce à nos placements et dividendes” , argent qui sera utile dans un fonds de réserve pour de futurs investissements tandis que les recettes de prélèvement restent sagement en place, ” on n’a pas eu besoin d’utiliser une partie de nos provisions” . Ainsi, Mouscron dispose aujourd’hui d’une manne d’un peu plus de 46 millions €.

Au budget extraordinaire, ” le boni est de 2,227 millions €. On a adapté les crédits en fonction de l’état d’avancement des projets” .

L’échevine a enfin souligné qu’avec l’inflation notamment, ” le montant de nos investissements qui pouvaient se faire par emprunt était de 160€ par habitant et par an. Il est finalement autorisé à hauteur de 192€” .

L’horizon financier de 2024 se dessine déjà. Ainsi, Mme Cloet se veut rassurante, annonçant qu’avec les efforts demandés auprès des différents partenaires, des différents services communaux, ” avec les dépenses face aux recettes, en utilisant une partie de nos provisions, on obtient un résultat nul” . En “piochant” donc dans l’escarcelle de 46 millions € évoqués ci-contre.

Pour ne parler que des dépenses 2024, la Ville se doit encore de prévoir deux sauts d’index du personnel, au cas où… Soit une augmentation de 4,3 millions € par rapport à 2023 ! Par contre, avec l’énergie qui ne flambe plus (pour le moment !), les dépenses de fonctionnement peuvent baisser de 805 000€. Les dépenses de transfert (dotations, subsides…) augmentent par contre de 1,4 million, impactées notamment par la zone de police – le fédéral n’assure toujours pas sa quote-part ! – et le CPAS.