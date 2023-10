20 ballons disséminés dans la Cité des Hurlus pour le retour des matchs européens chez les Dauphins, 20 ans plus tard !

©EdA

Est-ce une chasse aux trésors ? Pas tout à fait. “C’est plutôt une manière d’interpeller, de retenir l’attention des Mouscronnois qui passent dans le centre-ville”, avoue Julien Donche, l’un des piliers du Royal Dauphins Mouscronnois, section water-polo. “On a installé un ballon sur le perron de l’Hôtel de ville, d’autres devant les grandes lettres MOUSCRON sur l’esplanade du CAM, le temps de les immortaliser en photo. Sinon, d’autres ont été disposés dans les cafés et établissements du centre-ville, dont une boulangerie ou une boucherie.”

Dans les rues de Mouscron, il y a 20 ballons, tous posés sur un socle avec un QR Code. Celui-ci renvoie vers la billetterie en ligne du club, en vue des matchs de Coupe d’Europe qui débutent ce jeudi. “20 ans après le dernier match européen à Mouscron, il fallait marquer le coup, trouver une action qui fasse parler d’elle “, reprend le joueur.

Se professionnaliser

Pari gagné ! Et cerise sur le gâteau, les ballons s’accompagnent de bonnets, accrochés sur certaines statues du centre-ville. Comme si tout Mouscron passait à l’heure water-polo, en préambule à ces chocs européens au programme pendant quatre jours. “J’avais 100 ballons en stock, mais pas le temps pour organiser une action de plus grande envergure. C’est décalé et ça fonctionne. L’objectif reste de remplir les gradins lors des différents matchs qui se joueront à la piscine. Nous avons plus de 600 places disponibles “, confie encore Julien Donche.

Une grosse marche de franchie pour le club, principal porte-drapeau du sport de haut-niveau à Mouscron, particulièrement depuis la faillite de l’Excel. Le water-polo peut compter sur des partenaires fidèles, qui ont permis au club de tripler son budget. “C’était nécessaire pour organiser ces matchs européens, qui nous coûtent 40 000 euros. “

C’est aussi une étape qui doit permettre au Royal Dauphins Mouscronnois de grandir, tant à l’échelle sportive qu’en termes de professionnalisme. “Pour l’instant, on ne compte que sur des bénévoles. Quand je vois le club de Tourcoing se professionnaliser en vue des JO de Paris 2024, je me dis qu’on ne doit pas louper l’occasion de faire grandir le water-polo “, conclut Julien Donche. Se rapprocher vers l’excellence passe aussi par cette réflexion plus élargie que celle du simple cadre sportif.