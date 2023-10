Pecq, à un an des élections communales : à celui qui aura les meilleures compétences, que les jeux commencent !

À un an des prochaines élections communales, le bourgmestre, restera-t-il en place ? Le 2 juillet dernier, nous partagions dans nos pages son souhait de briguer un second mandat, dans le but premier de poursuivre ce qui a été initié durant la législation. “On espère que les citoyens comprendront qu’on a besoin de stabilité pour avancer. Ce serait dommage de commencer un nouveau livre alors qu’on n’a fini qu’un seul chapitre. Le choix des citoyens sera binaire lors de ces élections : soit ils sont convaincus que nous pouvons mener à bien nos projets, soit ils sont insatisfaits”, confie Aurélien Brabant.

Rémi Cougnet, devenu président du CPAS en décembre 2022 sans avoir été élu, se présentera pour la première fois aux élections communales sur la liste de son parti, Community. ©EdA

À la recherche des compétences

Emmanuelle Pee, actuellement conseillière communale, sera tête de la liste pour le parti Pecq Autrement. C’est Agnès Vandendriessche, également conseillière, qui poussera la liste. ©EdA

L’ensemble des partis défend les mêmes projets conséquents et plus particulièrement la crèche et le hall sportif à Warcoing qui n’ont pas abouti lors de cette législation. Mais quel parti est le mieux préparé à affronter les appels à projets et à concurrencer les autres communes ? Community et Pecq Autrement ont chacun pris l’initiative de gonfler leurs rangs de profils ayant des compétences diverses qu’il leur manquait jusqu’alors. Aurélien Brabant annonce deux candidats aux compétences financières et juridiques, et Emmanuelle Pee s’est entourée de Laure d’Haene pour ses connaissances en logement, et Damien Delsoir pour l’urbanisme. “Parmi les projets que nous porterons, il y a la transition énergétique des bâtiments communaux, nous aimerions devenir une commune passive, et mettre en place une nouvelle politique de logement avec, en vue, la construction d’appartements sur le site de la tannerie”, évoque Emmanuelle Pee qui sera tête de liste de Pecq Autrement qu’elle annonce désormais de centre-droit.

Niveau projets, Action met en avant pour cette campagne la création d’un taxi social. “Il existe un Mobi Service, en privé, mais les règles sont strictes car il dépend de l’AViQ. Il reste encore beaucoup de monde sans solutions “, a expliqué Françoise Vansaingèle dont le Plan de Cohésion social fait déjà parti de ses attributions.

Le groupe Community, quant à lui, se garde la primeur de ses idées. “Il y aura surtout de gros défis financiers avec les dotations aux zones de police et de secours, ainsi que l’indexation du personnel. Il faudra être inventif pour économiser sans toucher aux emplois et maintenir les services”, a rappelé Aurélien Brabant.

Des listes pas encore définies

Françoise Vansaingèle et Aurélien Pierre semblent être les deux candidats possibles pour tirer la liste socialiste. ©EdA

Mis à part pour Pecq Autrement où l’on sait également qu’Agnès Vandendriessche poussera la liste, et Community qui sera tirée par Aurélien Brabant, rien n’est encore réellement fixé chez les partis pecquois. “Nous nous laissons jusque fin d’année pour établir notre liste”, a indiqué Françoise Vansaingèle (Action – PS), qui a confié être d’accord pour figurer tête de liste socialiste. Une autre possibilité pour Action serait Aurélien Pierre, qui a malgré tout assuré ne pas encore avoir fait part de sa position à ce sujet.

Jonathan Ghilbert, le premier échevin, quant à lui, ne pourra pas se présenter en tête de liste. Démissionnaire durant le mandat à cause de nouvelles fonctions à la FGTB avant d’avoir finalement renoncé, le candidat socialiste n’est pas en position pour accepter de nouvelles responsabilités d’échevin. “Il n’a matériellement plus le temps, il a énormément de travail. Au départ il y avait un risque d’incompatibilité avec sa fonction, mais on lui a malgré tout accordé deux ans. Il ne pourra donc plus être échevin en 2024 “, a confirmé Françoise Vansaingèle.

Christian Catteau, écarté du groupe Go, siège comme indépendant depuis 2020. Il ne se représentera pas aux élections 2024. ©EdA

Du côté de Go, rien ne semble être actuellement décidé. Le docteur Christian Catteau qui avait tiré la liste en 2018, mais exclu du groupe en 2020 et devenu indépendant au sein du conseil, a pris la décision de ne pas se représenter en 2024. “Mon fils terminera bientôt ses études de médecine et nous travaillerons ensemble. Je ne veux pas le mêler à la politique. Ce sera priorité à la médecine pour moi “, a-t-il communiqué.

