Ce n’était pas le cadeau de Noël que les riverains de la frontière entre Néchin et Leers espéraient… en découvrant, fin décembre, l’imposant panneau "A louer – Entrepôt logistique de classe A – Bâtiment lancé en blanc – 21 950 m2".

"Nous savions que le champ cultivé jusqu’à présent étant une zone constructible et qu’il fallait donc s’attendre à voir naître un projet à un moment donné, explique Sébastien Mullier, riverain de la rue de Gibraltar Nord (Néchin). Mais on ne s’attendait pas à quelque chose d’une telle ampleur et à un projet aussi démesuré."

Le Néchinois craint de voir la zone industrielle de Leers s’étendre jusqu’au pas de sa porte, ou du moins jusqu’à de l’autre côté de la rue, juste à la frontière entre la Belgique et la France. Le projet mené par la société EXETER consiste en la construction d’un hangar de 15 m de hauteur et de 24 quais de chargement.

Jusqu’à 80 camions par jour

"Ce qui est incompréhensible, c’est qu’ils prévoient de mettre les quais de chargement du côté de notre habitation et de la rue de Gibraltar Nord alors qu’à l’arrière du bâtiment envisagé, il y a déjà une autre entreprise… En inversant le bâtiment, on pourrait déjà réduire une partie de nuisances liées au passage des poids lourds, mais aussi les nuisances sonores lors des opérations de chargement et déchargement ainsi que la pollution lumineuse."

Selon les éléments du dossier, ce sont quelque 80 camions supplémentaires qui sont attendus chaque jour sur la zone. Si théoriquement, le charroi ne devrait se faire que par la France – la rue de Gibraltar Nord étant interdite aux plus de 5 tonnes –, les riverains s’attendent à voir le charroi routier s’intensifier sur ces routes de campagne. "L’accès à l’entrepôt se ferait via la rue du Capitaine Picavet (Leers) et la route, côté français, déjà utilisée par l’entrepôt présent sur le site. Mais il ne faut pas se leurrer sur le fait que des chauffeurs, sans doute guidés par leur GPS et qui viennent, par exemple de Templeuve, vont se perdre dans la campagne. Les routes ne sont pas du tout adaptées pour les poids lourds."

Belges et Français, unis dans le combat

Dans leur combat face à ce projet, les riverains qu’ils soient côté belge ou français, ont décidé d’unir leurs forces en créant un collectif "Gibraltar Leers".

Ils dénoncent qu’aucune étude des nuisances n’a été réalisée en amont du projet. "Et pour cause, dans le dossier déposé en préfecture, la société EXETER déclare qu’il n’y a aucune habitation dans un rayon de 200 mètres autour de l’entrepôt, relève Nathalie Van Steirteghem, riveraine de la rue de Gibraltar Nord (Leers France). C’est totalement faux! L’habitation de Monsieur Mullier est à moins de 60 mètres des quais de chargement et il y a une quinzaine d’habitations que ce soit en France ou en Belgique dans un rayon de moins de 100 mètres."

Ils s’interrogent aussi sur la nature des produits stockés. "La société EXETER, un fonds d’investissement, construit le bâtiment mais après, elle met l’entrepôt en location, sans doute en deux cellules distinctes. On ne sait donc pas ce qui va y être stocké… mais on peut s’attendre à des produits combustibles vu que le permis reprend cet élément spécifique."

Un projet à revoir pour diminuer l’impact

Si les riverains sont conscients que la zone devra être bâtie un jour ou l’autre, ils veulent que le projet EXETER soit revu afin d’en diminuer l’impact. "Il faut qu’une distance réglementaire et protectrice soit établie entre les quais de chargement et les habitations, ajoute Nathalie Vansteireghem. Nous souhaitons aussi que la hauteur du bâtiment soit limitée à 9 mètres avec une emprise au sol inférieure aux 22 000 m2 annoncés. Afin de limiter l’impact visuel et sonore, nous demandons qu’un talus végétalisé soit aménagé entre l’entrepôt et les habitations."

Le dossier est actuellement, et jusqu’au 18 février, soumis à une consultation publique. Il peut être consulté auprès de la mairie de Leers. Des observations peuvent être formulées. La décision finale quant à cette demande en vue d’obtenir l’enregistrement pour la création de cet entrepôt reviendra au préfet du Nord.