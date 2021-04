250 sachets de semences distribués ce samedi à Mouscron Mouscron - Comines M. Del. Comme dans plus d'une centaine de communes wallones et bruxelloises, Ecolo va organiser l'action Qu'est-ce qu'on sème au sein de la cité des Hurlus. © D.R.

Ce samedi, de 10h à 12h depuis le parvis de 2L'autCôté à la rue Saint-Pierre, le groupe Écolo Mouscron va défendre la liberté de choisir ce que nous mangeons à travers l'action Qu'est-ce qu'on sème.



Concrètement, il s'agit d'une vaste distribution de 21 000 sachets de semences pour les jardins, les balcons et les cuisines qui se tiendra au sein de 110 communes à travers la Wallonie et Bruxelles.



"Il s'agit de sachets de graines de plantes mellifères, communes, plutôt indigènes afin de favoriser la biodiversité, soit les pollinisateurs, les insectes et, par extension, les oiseaux", expliquent Rebecca Nuttens, Anne-Sophie Rogghe, Fabienne Halimi et Fred Maes, la co-présidence d'Écolo Mouscron.



Les Mouscronnois auront l'occasion de venir retirer un des 150 sachets pour le jardin et un des 100 à planter en pot. Évidemment, suite à la crise sanitaire, il est demandé aux personnes qui se rendront sur place de porter le masque, de garder leur distance et de respecter les règles de distanciation. Du gel leur sera également mis à disposition.



À travers cette action, Écolo explique soutenir la résistance qui s'organise depuis plusieurs années à travers des mouvements comme Semailles, qui a fourni les semences de cette action, mais aussi Kokopelli, Nature et Progrès et bien d'autres... "En aucun cas, notre alimentation et notre santé ne peuvent être privatisées !"



Écolo explique encore vouloir exprimer, par cette action, son engagement formel à aider les citoyens à reprendre le pouvoir des mains des lobbies agroalimentaires.



"Avec l'opération Qu'est qu'on sème !, mobilisons-nous pour la liberté : celle de semer, de cultiver, de choisir ce que nous mangeons, de préserver notre santé et de construire notre avenir", concluent Rebecca Nuttens, Anne-Sophie Rogghe, Fabienne Halimi et Fred Maes.