"On ne lâchera rien jusqu’au bout, on y croit toujours, sinon on ne serait pas là !". Ces mots prononcés par Jonas Hanssens, membre du comité d’opposition au projet des "3 Herseaux" sont repris à l’unanimité par les riverains du collectif. Pour eux, même si le projet avance, la lutte n’est pas terminée. "Grâce à des fonds récoltés, nous avons pu nous offrir un avocat pour défendre notre cause. Nous allons faire un recours au conseil d’État et espérer que les choses iront en notre faveur", explique cet architecte de formation.

Soutenus par la présence ce vendredi des trois députés Écolo, Emmanuel Disabato, Laurent Agache et Veronica Cremasco, venus voir par eux-mêmes cette parcelle de nature adorée des Herseautois, les riverains ne perdent pas espoir. "On se sent suivis, on est contents de les voir. On est conscients qu’il ne faudra pas que cela, mais c’est encourageant", explique Michael, qui habite tout à côté du territoire concerné par le projet Via Nova, lancé il y a maintenant trois ans. "Et cela risque d’encore durer un petit moment ! Pas touche à ma campagne !", lancera même une riveraine ravie de la présence politique du jour.