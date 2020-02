Tous à l’eau à Estaimpuis, en février. "Les pluies abondantes de ces derniers jours ne doivent pas nous faire oublier les bonnes résolutions prises pour 2020" , rappelle l’échevine des Sports Christine Dubus (PS). À commencer par la reprise des entraînements de "Je cours pour ma forme" , le lundi 17 février, à 18 h 30, au complexe sportif d’Estaimbourg. "Un programme qui s’étale sur 15 semaines et est adapté à toutes celles et ceux qui veulent s’y mettre grâce à trois groupes de niveaux progressifs" , précise-t-elle. Informations complémentaires et inscriptions au 0478/84.06.07 ou par mail adressé à christine.dubus@estaimpuis.be.