Avez-vous encore des souvenirs de vos… 3 ans? Probablement pas… Avec la Maison des Géants, exposition proposée actuellement au Centr’Expo par la Ligue des familles, vous aurez l’occasion de vous replonger dans votre plus tendre enfance. En effet, à l’intérieur, tout est trois fois plus grand, de manière à vous mettre dans la peau d’un bambin. "Avec cette animation, on souhaite sensibiliser les parents aux risques d’accidents domestiques encourus par leurs enfants", explique Vinciane Baudoin, membre de la Ligue des familles. "Chez les tout-petits, c’est l’une des premières causes d’accidents, on ne le sait pas toujours."

Et pour… cause, les accidents à la maison tuent trois fois plus que la route! L’idée de la Ligue est claire: mettre le parent en situation pour qu’il puisse prendre conscience de ce que peut être le quotidien d’un petit enfant. Et visiblement ça marche: "On se rend compte vraiment que tout peut paraître dangereux lorsqu’on est tout petit et qu’autour, tout est grand", raconte une maman à la sortie de l’activité.

Une visite guidée

À l’intérieur du Centr’Expo, un intérieur de maison complètement reconstitué avec les pièces traditionnelles d’une demeure: cuisine, salon, salle de bains… À l’aide d’un audioguide et d’une tablette, vous avez l’occasion de vous balader dans la maison en découvrant tous les risques potentiels qu’une pièce peut receler. Une visite «armée» d’un casque virtuel est également possible, de manière à s’immiscer plus encore dans cette réalité.

"Dans chaque pièce, il y a danger pour l’enfant. Avec l’audioguide, on le présente et on donne quelques conseils pour les éviter", détaille Vinciane. "Nous ne sommes pas des spécialistes de la prévention donc pour cette expo nous avons travaillé de concert avec des experts comme l’ONE ou le centre antipoison."

La visite n’est donc pas destinée aux enfants, qui eux, connaissent cette réalité. Mais si vous n’avez d’autres choix que de prendre vos progénitures avec vous, des baby-sitters formés par la Ligue des familles prendront soin d’eux durant la visite… en toute sécurité!