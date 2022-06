Dimanche dernier, une équipe de policiers a interpellé un véhicule qui effectuait des allers-retours sur la nouvelle rue de l’Europe à Comines, communique-t-on du côté de la zone de police de Comines-Warneton.

Or, cette voirie qui borde la Lys et longe le futur parc n’est pas encore ouverte à la circulation !

"Même si le tapis de route et la signalisation au sol ont été posés, il manque encore les signaux routiers et les glissières de sécurité. De plus, la voirie est barrée à chaque extrémité par des barrières de chantier."