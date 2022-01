C’est par écrit que l’échevine de 33 ans a fait part de sa décision: "Je vous présente ma démission en tant qu’échevine, conseillère communale ainsi que des mandats que j’exerçais à titre dérivé ", peut-on lire dans le mail qu’elle a fait parvenir au collège communal, dimanche matin.

" Je n’étais pas prédestinée à faire de la politique, on est venu me chercher en tant que citoyenne et en tant que femme. Je me suis investie depuis 3 ans avec beaucoup d’amour et le sens du devoir. J’ai exercé un échevinat passionnant et prenant. J’estime avoir contribué utilement à améliorer un peu ma commune."