Le 6 avril, David Debailleul (27 ans) s’est fait amputer la jambe gauche avec l’espoir d’une nouvelle vie, sans béquilles. Fils de Thierry, Ploegsteertois d’origine, et de Sabine, native de Roubaix, celui qui possède la double nationalité passe une jeunesse heureuse aux côtés d’Alexandre, son frère jumeau, et de ses deux sœurs, Cyrielle et Athéna. La famille est alors installée à Roubaix et exploite un commerce de fleurs, aujourd’hui déménagé à Neuve-Église.

Tout bascule lorsqu’à 14 ans, on lui diagnostique un ostéosarcome, tumeur maligne osseuse. En plus de lourdes chimiothérapies, le genou et une partie du fémur lui sont retirés : "Ensuite, j’ai bénéficié d’une endoprothèse, sorte de clou. Comme je suis sportif de nature, j’ai fini par la casser. Je suis repassé sur le billard pour une autre, mais elle n’a pas tenu non plus. En plus, dès que j’avais une activité physique, le soir, je devais me bourrer d’analgésiques pour supporter la douleur. Les médecins m’ont proposé une arthroprothèse, mais elle ne m’aurait plus permis ni de courir ni de me mettre à genoux ! Ce n’est pas une vie quand on est jeune !"