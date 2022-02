Ces dernières années, de nombreuses classes de maternelle et primaire n’ont plus eu l’occasion de partir en voyage scolaire ou suivre les cours en extérieur à cause de la crise sanitaire. Ces cours plus ludiques au plus proche de la nature présentent toutefois des intérêts non-négligeables pour élèves et enseignants. Le centre régional d’initiation à l’environnement (Crie) de Mouscron propose de remédier à ce manque d’activités extérieures en proposant des cours autour de la nature aux classes du primaire et de maternelle.

Sortir une heure, une journée voire même plusieurs fois par mois n’est pas toujours évident. D’une part la crise sanitaire empêche de nombreuses activités extérieures d’avoir lieu et encadrer au mieux les jeunes élèves n’est pas non plus de tout repos. "Les professeurs souhaitant aborder une thématique spécifique ou appréhender la nature plus largement avec leur classe peuvent nous contacter afin que l’on puisse les accompagner et leur proposer un large panel de possibilités en co-construction avec eux", indique le Crie Mouscron. "Il ne s'agit pas d'animations à la carte dans lesquelles ils viennent faire leur choix mais bien d'une approche collaborative entre eux et nous."

En plus de proposer un accompagnement pour la pratique de l’école du dehors, toute une série d’activités pédagogiques peuvent être obtenues directement via leur site internet afin de préparer les classes aux cours en extérieur et les sensibiliser à la nature. Deux cycles de vidéos sont ainsi disponibles pour bien comprendre les enjeux de l’école du dehors. Des contenus variés peuvent également être reçus directement par mail. Des fiches pédagogiques prêtes à l’emploi sont aussi à disposition afin d’apprendre les mathématiques, les langues ou encore les sciences de manière ludique et pédagogique.

Par toutes ces actions, l'école du dehors proposée par le Crie Mouscron permet l’acquisition de compétences multiples. Motricité, autonomie, concentration, créativité, socialisation, repérage dans l’espace en feront notamment partie. Elles permettent également de réguler l’équilibre émotionnel des enfants, les incitent à l’entraide et les ancrent dans le monde réel. Les autres apprentissages s’en trouvent ainsi favorisés.