Attaque des deux rottweilers à Hérinnes: le bourgmestre précise ses propos Mouscron - Comines Mickael Delfosse © VINCKE/D.R.

Aurélien Brabant a reçu des commentaires assez désagréables après son interview donnée à la télévision dans le cadre de cette affaire.



Ce mardi 2 février, deux rottweilers sont parvenus à échapper à la vigilance de leur propriétaire, dans le village d'Hérinnes dans l'entité de Pecq. Ils ont alors tué plusieurs dizaines d'animaux dont, notamment, des poules ou des moutons.



Une triste histoire qui a évidemment été relatée dans la presse. À l'occasion d'une interview télévisée donnée suite à ce fait, le bourgmestre Aurélien Brabant s'était penché sur les suites qui seraient données.



"Dans un premier temps, nous allons saisir les chiens et nous verrons ce qu'il en adviendra. Je suppose qu'on partirait plus sur une euthanasie. Comme on a pu en discuter avec la zone de police, ces chiens ont goûté au sang et on a la sensation que cela pourrait se reproduire. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre le risque que durant les beaux jours, des enfants jouent dans le jardin et que le scénario soit pire que celui que nous avons connu", avait-il déclaré au micro de RTL.



Après la diffusion du sujet, le bourgmestre explique que son téléphone n'a pas arrêté de sonner. "Je n'ose relater les commentaires surréalistes voire nauséeux que j'ai eu l'occasion de lire ou d'écouter", assure-t-il. Ce n'est cependant pas suite à ces réactions qu'Aurélien Brabant a tenu à préciser ses dires.