C e n’était sans doute pas la grande foule parmi l’assemblée. Mais les absents n ’ont-ils pas toujours tort ?

"Cette nouvelle réunion citoyenne avait pour objectif d’entendre les réflexions et de répondre aux interrogations des Pecquois, alors que nous venons de boucler notre première année de législature à la tête de la commune", résume le bourgmestre Aurélien Brabant.

À l’heure des comptes

Pour passer ce grand oral, le maïeur pouvait compter, à ses côtés, sur la présence de trois échevins.

"Philippe Annecourt pourra répondre aux immanquables questions qui fuseront sur la sécurité routière, l’état des voiries et la mobilité. Françoise Vansaingèle fera le point sur les dossiers du plan de cohésion sociale et de la maison de retraite. Quant à Jonathan Ghilbert, en grand argentier, il ne manquera pas de garder l’église au milieu du village et de ramener tout le monde les deux pieds sur terre", annonce le président de séance, en proposant de lancer les débats.

L’ambiance est cordiale, mais les interventions des citoyens sans complaisance pour autant. "Pourquoi n’y a-t-il plus de ramassage des encombrants, Monsieur le bourgmestre ?", lance Elisabeth pour ouvrir le feu des questions.

"Ce type d’opération, qui est certes intéressante pour les personnes qui rencontrent des difficultés à se déplacer aux parcs de recyclage, se chiffre à plus de 15 000 €. Un budget trop élevé pour notre commune. Mais nous avons sollicité les mouvements de jeunesse qui devraient mettre en place une campagne d’enlèvement des encombrants, en ciblant les citoyens dans le besoin", répond aussitôt Aurélien Brabant.

"Voilà une proposition de bon sens. À laquelle j’ajouterais l’organisation d’un marché aux puces, autour de la place et dans les rues environnantes", rétorque Elisabeth, qui donne ainsi son assentiment au maïeur.

Yves, un citoyen engagé sur le terrain du conseil des aînés et de la commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité, évoque, à son tour, la remise en état des anciens chemins et les problèmes de sécurité routière liés à la vitesse excessive.

"Nous étudions plusieurs solutions de développement de la mobilité douce et de la sécurisation des routes. Mais nous ne prendrons aucune décision sans l’aval des citoyens", explique longuement Philippe Annecourt.

Une crèche qui ne coûterait pas un sou

Mais l’annonce la plus étonnante de la soirée est faite, de concert, par le bourgmestre et l’échevin des Finances.

"Sur le site dépollué de RTS, à Hérinnes, nous sommes en négociations avec un entrepreneur qui, en contrepartie de la mise à disposition du terrain pour l’agencement d’un complexe de logements individuels, pourrait prendre à sa charge la construction d’une crèche communale, sans qu’il ne nous en coûte."

Le projet surprend l’assemblée, mais répond à une telle attente qu’il séduit aussi.

Benoît Veys