Deux jours après les internats de la région, d’autres joueurs ont foulé la plaine de Neckere pour un tournoi de foot qui réunissait membres du Refuge, policiers et pompiers. "Pour le meilleur, comme pour le pire, le football a ce pouvoir de réunir", écrit Fedasil Mouscron sur Facebook.

Et c’était bien du meilleur dont il s’agissait vendredi dernier sur la Plaine de Neckere ! Une fois de plus, le football s’est érigé comme un vecteur de joie et de réunion inégalable. Le Refuge avait convié la police locale de Mouscron, les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde, deux équipes de collaborateurs et deux équipes de résidents, à son grand tournoi de football.